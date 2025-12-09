Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
23:57 09.12.2025
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
Защита обжаловала заочный приговор Акунину* - РИА Новости, 09.12.2025
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
Адвокат писателя Бориса Акунина* обжаловала его заочный приговор за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствую данные суда,... РИА Новости, 09.12.2025
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
москва
россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*

Защита обжаловала второй заочный приговор писателю-иноагенту Акунину

Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Борис Акунин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Адвокат писателя Бориса Акунина* обжаловала его заочный приговор за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствую данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - следует из данных.
Суд вынес приговоры убийцам корреспондента Sputnik Бентли
8 декабря, 11:13
Суд вынес приговоры убийцам корреспондента Sputnik Бентли
8 декабря, 11:13
Судья мирового участка в Москве заочно приговорила Акунина* к одному году колонии. Его срок в РФ увеличился до 15 лет по совокупности с первым приговором.
По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
В этой связи в отношении писателя было возбуждено дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Суд заочно арестовал Акунина*
3 декабря, 17:24
Суд заочно арестовал Акунина*
3 декабря, 17:24
 
Россия
Москва
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
