Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
Защита обжаловала заочный приговор Акунину* - РИА Новости, 09.12.2025
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
Адвокат писателя Бориса Акунина* обжаловала его заочный приговор за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствую данные суда,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:57:00+03:00
2025-12-09T23:57:00+03:00
2025-12-09T23:57:00+03:00
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Адвокат писателя Бориса Акунина* обжаловала его заочный приговор за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствую данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - следует из данных.
Судья мирового участка в Москве заочно приговорила Акунина* к одному году колонии. Его срок в РФ увеличился до 15 лет по совокупности с первым приговором.
По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
В этой связи в отношении писателя было возбуждено дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Внесен в список террористов и экстремистов