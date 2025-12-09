Рейтинг@Mail.ru
Маск призвал расформировать Еврокомиссию - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/mask-2060980326.html
Маск призвал расформировать Еврокомиссию
Маск призвал расформировать Еврокомиссию - РИА Новости, 09.12.2025
Маск призвал расформировать Еврокомиссию
Американский предприниматель Илон Маск призвал к расформированию Еврокомиссии и замене её выборным органом, поскольку нынешняя система в Евросоюзе является... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:56:00+03:00
2025-12-09T23:56:00+03:00
в мире
илон маск
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
https://ria.ru/20250801/mask-2032923173.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Илон Маск, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Маск призвал расформировать Еврокомиссию

Маск: ЕК надо расформировать в пользу выборного органа, а главу ЕС избирать

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал к расформированию Еврокомиссии и замене её выборным органом, поскольку нынешняя система в Евросоюзе является "властью бюрократии".
Пользователь в соцсети Х назвал Еврокомиссию "раковой опухолью, разъедающей ЕС изнутри", и призвал расформировать этот орган. По его словам, в ЕК работают 32 тысячи служащих, и всё, что она делает, - это создаёт законы, "с которыми никто не согласен". В этой связи пользователь призвал европейских граждан голосовать в своих странах за партии, которые могут оказать реальное давление на Евросоюз, чтобы тот провёл реформы.
«
"Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система - это власть бюрократии, а не демократии", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
В ноябре 2024 года Маск назвал недемократичной нынешнюю процедуру формирования состава Еврокомиссии, заявив, что депутаты Европарламента должны выбирать кандидатов на посты в ЕК напрямую.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок
1 августа, 22:42
 
В миреИлон МаскЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала