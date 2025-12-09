Маск призвал расформировать Еврокомиссию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал к расформированию Еврокомиссии и замене её выборным органом, поскольку нынешняя система в Евросоюзе является "властью бюрократии".
Пользователь в соцсети Х назвал Еврокомиссию "раковой опухолью, разъедающей ЕС изнутри", и призвал расформировать этот орган. По его словам, в ЕК работают 32 тысячи служащих, и всё, что она делает, - это создаёт законы, "с которыми никто не согласен". В этой связи пользователь призвал европейских граждан голосовать в своих странах за партии, которые могут оказать реальное давление на Евросоюз, чтобы тот провёл реформы.
«
"Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система - это власть бюрократии, а не демократии", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
В ноябре 2024 года Маск назвал недемократичной нынешнюю процедуру формирования состава Еврокомиссии, заявив, что депутаты Европарламента должны выбирать кандидатов на посты в ЕК напрямую.
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок
1 августа, 22:42