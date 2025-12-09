Рейтинг@Mail.ru
РАН подготовила более ста предложений к национальным проектам
Наука
 
23:43 09.12.2025
РАН подготовила более ста предложений к национальным проектам
РАН подготовила более ста предложений к национальным проектам - РИА Новости, 09.12.2025
РАН подготовила более ста предложений к национальным проектам
Российская академия наук (РАН) подготовила более 100 предложений к национальным проектам, в том числе по технологическом лидерству России, заявил президент РАН... РИА Новости, 09.12.2025
наука
россия
геннадий красников
владимир путин
российская академия наук
нацпроекты
россия
Новости
Наука, Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Российская академия наук, Нацпроекты
РАН подготовила более ста предложений к национальным проектам

Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) подготовила более 100 предложений к национальным проектам, в том числе по технологическом лидерству России, заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я хотел бы сказать, что мы... подготовили более 100 предложений в национальные проекты. Мы их разбили - эти предложения - по национальным проектам, в том числе технологического лидерства", - сказал Красников в докладе Путину.
Он отметил, что за каждым проектом закреплен вице-президент, и его задача - это внедрение этих мероприятий в каждый проект совместно с кураторами от правительства для того, чтобы эти мероприятия вошли в национальные проекты.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
