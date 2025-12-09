https://ria.ru/20251209/kamchatka-2060978410.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Камчатки, сообщает филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской... РИА Новости, 09.12.2025
камчатка
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7