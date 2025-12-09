Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 09.12.2025
23:40 09.12.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 09.12.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Камчатки, сообщает филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской... РИА Новости, 09.12.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Камчатки, сообщает филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН).
"Время UTC: 09 DEC 2025 19:43:38. Координаты: 50.5178, 160.0574. Расстояние от ПК: 300. Глубина (КМ): 80.4. Магнитуда (Ml): 5.7", - говорится в публикации в Telegram-канала учреждения.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Вулкан Корякский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ученый объяснил активизацию подземных толчков на Камчатке
5 ноября, 11:22
 
Происшествия
 
 
