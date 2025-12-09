Рейтинг@Mail.ru
Бессент заявил премьеру Украины о важности антикоррупционной повестки - РИА Новости, 09.12.2025
23:52 09.12.2025
Бессент заявил премьеру Украины о важности антикоррупционной повестки
Бессент заявил премьеру Украины о важности антикоррупционной повестки

Бессент: США ждут от Украины продвижения антикоррупционной повестки и реформ

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о встрече с премьером Украины Юлией Свириденко, на которой он заявил, что Вашингтон ждет от Киева продвижения антикоррупционной повестки и реформ.
"Я также подчеркнул важность продвижения реформ и борьбы с коррупцией на Украине", - написал Бессент в соцсети Х по итогам встречи со Свириденко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в области энергетики. В тот же день он написал заявление об отставке.
Отчет НАБУ 10 ноября о спецоперации содержал снимки сумок с иностранной валютой. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал об обысках у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Премьер Украины не пришла для отчета в Раду
19 ноября, 15:28
 
