санкт-петербург
александр беглов
общество
санкт-петербург
В Петербурге рынок адаптировался к антимигрантским законам, заявил Беглов
Беглов: рынок подстроился к запрету на работу мигрантов в такси и курьерами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек- РИА Новости. После запрета мигрантам на работу в такси и курьерами в Санкт-Петербурге не произошло коллапса и повышения цен, рынок труда адаптировался, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Я хотел бы еще раз отметить, что мы защищаем свой рынок труда. И мы убедились, что это был шаг в правильном направлении. Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. Мы же не просто так все это сделали, а мы предупредили бизнес, встречались с ними. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе, и в работе такси. Спрос соответствующих специалистов на рынке, по нашим данным, вырос примерно на 5-10%. И соответствующие предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги остается в пределах общей динамики по экономике", - сказал он в ходе прямой линии с горожанами.
Власти Петербурга
в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.