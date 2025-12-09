В Петербурге рынок адаптировался к антимигрантским законам, заявил Беглов

"Я хотел бы еще раз отметить, что мы защищаем свой рынок труда. И мы убедились, что это был шаг в правильном направлении. Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. Мы же не просто так все это сделали, а мы предупредили бизнес, встречались с ними. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе, и в работе такси. Спрос соответствующих специалистов на рынке, по нашим данным, вырос примерно на 5-10%. И соответствующие предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги остается в пределах общей динамики по экономике", - сказал он в ходе прямой линии с горожанами.