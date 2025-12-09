Европа не справилась с наплывом мигрантов, заявил Пушков

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза не справились с наплывом мигрантов, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Мы справимся!" - обещала она (экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель — ред.). Не справились - ни она, ни ее преемники, ни вся Европа. Сложно справиться с последствиями монументальной глупости, продиктованной порочной идеологией вопреки здравому смыслу", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что откровенная глупость миграционной политики Меркель становится очевидной почти всем в Европе, хотя в этом боятся признаваться.
"Показательно, что Дания, которую резко критиковали в ЕС за относительно жесткую политику в этой сфере, сегодня становится в ЕС моделью для подражания. Эта политика предполагает немедленную высылку тех, кому отказано в предоставлении убежища; недопущение т.н. беженцев на национальную территорию путем рассмотрения их заявок за пределами страны ("экстернализация рассмотрения обращений"), и другие меры, направленные на сокращение притока мигрантов", - добавил парламентарий.
Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины
6 ноября, 14:01