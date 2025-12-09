Рейтинг@Mail.ru
Европа не справилась с наплывом мигрантов, заявил Пушков - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/strany-2060979423.html
Европа не справилась с наплывом мигрантов, заявил Пушков
Европа не справилась с наплывом мигрантов, заявил Пушков - РИА Новости, 09.12.2025
Европа не справилась с наплывом мигрантов, заявил Пушков
Страны Евросоюза не справились с наплывом мигрантов, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:49:00+03:00
2025-12-09T23:49:00+03:00
в мире
европа
германия
дания
алексей пушков
ангела меркель
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
https://ria.ru/20251106/lukashenko-2053186773.html
европа
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, дания, алексей пушков, ангела меркель, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Европа, Германия, Дания, Алексей Пушков, Ангела Меркель, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Европа не справилась с наплывом мигрантов, заявил Пушков

Пушков заявил, что страны Евросоюза не справились с наплывом мигрантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза не справились с наплывом мигрантов, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Мы справимся!" - обещала она (экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель — ред.). Не справились - ни она, ни ее преемники, ни вся Европа. Сложно справиться с последствиями монументальной глупости, продиктованной порочной идеологией вопреки здравому смыслу", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что откровенная глупость миграционной политики Меркель становится очевидной почти всем в Европе, хотя в этом боятся признаваться.
"Показательно, что Дания, которую резко критиковали в ЕС за относительно жесткую политику в этой сфере, сегодня становится в ЕС моделью для подражания. Эта политика предполагает немедленную высылку тех, кому отказано в предоставлении убежища; недопущение т.н. беженцев на национальную территорию путем рассмотрения их заявок за пределами страны ("экстернализация рассмотрения обращений"), и другие меры, направленные на сокращение притока мигрантов", - добавил парламентарий.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины
6 ноября, 14:01
 
В миреЕвропаГерманияДанияАлексей ПушковАнгела МеркельЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала