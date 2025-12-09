https://ria.ru/20251209/gorlovka-2060979131.html
В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов
Ряд многоквартирных домов получил повреждения в результате атаки БПЛА украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
ФГУП МИА «Россия сегодня»
