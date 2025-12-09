Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов
23:46 09.12.2025
В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов
Ряд многоквартирных домов получил повреждения в результате атаки БПЛА украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.12.2025
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Ряд многоквартирных домов получил повреждения в результате атаки БПЛА украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки повреждено остекление ряда многоквартирных домов", - написал мэр в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.25 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Поцелуй Иуды. Голландцы поддержали Украину особым образом
5 декабря, 08:00
 
