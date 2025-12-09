Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине

РИМ, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с Владимиром Зеленским ход переговорного процесса по Украине и следующие шаги по достижению мира, сообщил по итогам их переговоров в Риме правительственный Дворец Киджи.