Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине

РИМ, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с Владимиром Зеленским ход переговорного процесса по Украине и следующие шаги по достижению мира, сообщил по итогам их переговоров в Риме правительственный Дворец Киджи.
"В ходе встречи лидеры рассмотрели ход переговорного процесса и поделились дальнейшими шагами по достижению справедливого и прочного мира на Украине" - говорится в сообщении.
Также Зеленский и Мелони обсудили важность единства европейских и американских партнеров и "вклада Европы в решения, которые повлияют на безопасность континента". Кроме того, участники встречи обсудили "установление надежных гарантий безопасности Украины", сообщила пресс-служба руководства Совмина Италии.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
