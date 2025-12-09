Рейтинг@Mail.ru
Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 09.12.2025
Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине
Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с Владимиром Зеленским ход переговорного процесса по Украине и следующие шаги по достижению мира, сообщил по... РИА Новости, 09.12.2025
https://ria.ru/20251125/evropa-2057429715.html
https://ria.ru/20251123/meloni-2056993107.html
Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине

Премьер Италии Мелони обсудила с Зеленским ход переговоров по Украине

© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский и Джорджа Мелони
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила с Владимиром Зеленским ход переговорного процесса по Украине и следующие шаги по достижению мира, сообщил по итогам их переговоров в Риме правительственный Дворец Киджи.
"В ходе встречи лидеры рассмотрели ход переговорного процесса и поделились дальнейшими шагами по достижению справедливого и прочного мира на Украине" - говорится в сообщении.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Глава МИД Италии призвал снять санкции с России
25 ноября, 15:07
Также Зеленский и Мелони обсудили важность единства европейских и американских партнеров и "вклада Европы в решения, которые повлияют на безопасность континента". Кроме того, участники встречи обсудили "установление надежных гарантий безопасности Украины", сообщила пресс-служба руководства Совмина Италии.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мелони призвала сосредоточиться на американском плане по Украине
23 ноября, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевДжорджа МелониВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДело Миндича
 
 
