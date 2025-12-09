Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса
Наука
Наука
 
23:47 09.12.2025
Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса
Ученые РАН создали надежные солнечные батареи для космоса, "самозаживляющиеся" после действия излучения радиационного фона, заявил президент РАН Геннадий... РИА Новости, 09.12.2025
Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса

Красников: российские ученые создали солнечные батареи для космоса

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ученые РАН создали надежные солнечные батареи для космоса, "самозаживляющиеся" после действия излучения радиационного фона, заявил президент РАН Геннадий Красников во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас увеличивается группировка в космосе. Там нужна энергетика, обычно используют кремниевые батареи… они дорогие, но самое главное - они деградируют под действием излучения радиационного фона. Солнечные батареи, во-первых, дешевле, во-вторых, имеют такую же эффективность, как кремниевые, там 27%. Но самое главное, что там сделаны самозаживления, такой отработанный механизм, который заживляет полученные дефекты от радиации. Более чем в 100 раз они надежнее", - сказал Красников.
