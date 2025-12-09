https://ria.ru/20251209/uchenye-2060979292.html
Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса
Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса - РИА Новости, 09.12.2025
Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса
Ученые РАН создали надежные солнечные батареи для космоса, "самозаживляющиеся" после действия излучения радиационного фона, заявил президент РАН Геннадий... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:47:00+03:00
2025-12-09T23:47:00+03:00
2025-12-09T23:47:00+03:00
наука
россия
геннадий красников
владимир путин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106938/53/1069385386_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_c5d7dd7f945d23b09542db47f0cb7501.jpg
https://ria.ru/20250916/nauka-2041513042.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106938/53/1069385386_7:0:1786:1334_1920x0_80_0_0_68de116c43ac96d1fd6ebbbf3c7ba011.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, геннадий красников, владимир путин, российская академия наук
Наука, Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Российская академия наук
Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса
Красников: российские ученые создали солнечные батареи для космоса