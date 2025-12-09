Рейтинг@Mail.ru
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060978200.html
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева - РИА Новости, 09.12.2025
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева
Американская консалтинговая компания Alvarez & Marsal назначена консультантом совместного инвестиционного фонда США и Украины, заявила премьер-министр Украины... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:39:00+03:00
2025-12-09T23:39:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
скотт бессент
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_7145efbc10833f6e00080db4dc0bfa4f.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060972209.html
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049467909.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93f48538b45db0eb409fabf851ac3ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, скотт бессент, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева

Свириденко: компания Alvarez & Marsal будет консультантом фонда США и Украины

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американская консалтинговая компания Alvarez & Marsal назначена консультантом совместного инвестиционного фонда США и Украины, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В своем сообщении в соцсети X политик сообщила о встрече с главой американского минфина Скоттом Бессентом.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Зеленский осознал, что США не видят Украину в НАТО
Вчера, 22:40
"У нас был конструктивный разговор с главой американского минфина Скоттом Бессентом. Мы проанализировали работу совместного с США инвестиционного фонда реконструкции Украины. Консультантом фонда только что была назначена Alvarez & Marsal", - говорится в публикации в соцсети X Свириденко.
По ее словам, следующий этап работы по фонду включает определение приоритетных проектов. Свириденко добавила, что на встрече также обсуждалось сотрудничество со Штатами в сфере энергетики, в том числе закупка Украиной американского сжиженного природного газа.
США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Деньги — в бездонную яму". В Европе запаниковали из-за действий Зеленского
20 октября, 19:46
 
В миреУкраинаСШАКиевСкотт БессентВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала