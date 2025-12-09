https://ria.ru/20251209/ssha-2060978200.html
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева - РИА Новости, 09.12.2025
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева
Американская консалтинговая компания Alvarez & Marsal назначена консультантом совместного инвестиционного фонда США и Украины, заявила премьер-министр Украины... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:39:00+03:00
2025-12-09T23:39:00+03:00
2025-12-09T23:39:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
скотт бессент
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_7145efbc10833f6e00080db4dc0bfa4f.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060972209.html
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049467909.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93f48538b45db0eb409fabf851ac3ce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, скотт бессент, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины
Свириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева
Свириденко: компания Alvarez & Marsal будет консультантом фонда США и Украины
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американская консалтинговая компания Alvarez & Marsal назначена консультантом совместного инвестиционного фонда США и Украины, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В своем сообщении в соцсети X политик сообщила о встрече с главой американского минфина Скоттом Бессентом
.
"У нас был конструктивный разговор с главой американского минфина Скоттом Бессентом. Мы проанализировали работу совместного с США
инвестиционного фонда реконструкции Украины
. Консультантом фонда только что была назначена Alvarez & Marsal", - говорится в публикации в соцсети X Свириденко.
По ее словам, следующий этап работы по фонду включает определение приоритетных проектов. Свириденко добавила, что на встрече также обсуждалось сотрудничество со Штатами в сфере энергетики, в том числе закупка Украиной американского сжиженного природного газа.
США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве
. По ее словам, Америка
сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада
ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.