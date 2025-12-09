Правозащитники подали в суд на Трампа из-за атак на картели

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Группа правозащитных организаций подала иск против администрации президента США Дональда Трампа с требованием немедленно обнародовать документы с юридическим обоснованием ударов США по катерам, якобы перевозящим наркотики, сообщает во вторник телеканал NBC News.
"В жалобе, поступившей в федеральный суд Манхэттена, утверждается, что смертоносные удары, унесшие жизни по меньшей мере 87 человек с начала сентября, являются незаконными, и что американцы имеют право знать, какое обоснование для них существует", - говорится в сообщении телеканала.
Среди истцов - Американский союз гражданских свобод (ACLU), Нью-йоркский союз гражданских свобод (NYCLU) и Центр конституционных прав (CCR) и другие организации. Они требуют, чтобы суд обязал министерство юстиции США, госдепартамент и Пентагон немедленно предоставить коалиции все документы, в которых бы обосновывались с юридической точки зрения удары по катерам.
"Мы считаем, что общественность должна знать, на каком основании наше правительство считает законным хладнокровное убийство мирных жителей. Мы считаем, что администрация Трампа должна немедленно прекратить эти незаконные и аморальные удары и что должностные лица, которые их осуществляли, должны быть привлечены к ответственности", - приводит NBC News слова адвоката ACLU Джеффри Стайна.
Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.