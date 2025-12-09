Рейтинг@Mail.ru
Правозащитники подали в суд на Трампа из-за атак на картели - РИА Новости, 09.12.2025
23:33 09.12.2025
Правозащитники подали в суд на Трампа из-за атак на картели
Правозащитники подали в суд на Трампа из-за атак на картели
Группа правозащитных организаций подала иск против администрации президента США Дональда Трампа с требованием немедленно обнародовать документы с юридическим... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
оон
сша
венесуэла
каракас
в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, оон, международная организация гражданской авиации
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, ООН, Международная организация гражданской авиации
Правозащитники подали в суд на Трампа из-за атак на картели

В США требуют обнародовать обоснование ударов по катерам с наркотиками

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Группа правозащитных организаций подала иск против администрации президента США Дональда Трампа с требованием немедленно обнародовать документы с юридическим обоснованием ударов США по катерам, якобы перевозящим наркотики, сообщает во вторник телеканал NBC News.
"В жалобе, поступившей в федеральный суд Манхэттена, утверждается, что смертоносные удары, унесшие жизни по меньшей мере 87 человек с начала сентября, являются незаконными, и что американцы имеют право знать, какое обоснование для них существует", - говорится в сообщении телеканала.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп пообещал бить по наркокартелям не только в море, но и на земле
7 декабря, 04:18
Среди истцов - Американский союз гражданских свобод (ACLU), Нью-йоркский союз гражданских свобод (NYCLU) и Центр конституционных прав (CCR) и другие организации. Они требуют, чтобы суд обязал министерство юстиции США, госдепартамент и Пентагон немедленно предоставить коалиции все документы, в которых бы обосновывались с юридической точки зрения удары по катерам.
"Мы считаем, что общественность должна знать, на каком основании наше правительство считает законным хладнокровное убийство мирных жителей. Мы считаем, что администрация Трампа должна немедленно прекратить эти незаконные и аморальные удары и что должностные лица, которые их осуществляли, должны быть привлечены к ответственности", - приводит NBC News слова адвоката ACLU Джеффри Стайна.
Газета Washington Post сообщила 5 декабря со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Хегсет приказал "убивать всех" во время ударов США по катерам, якобы перевозившим наркотики, у побережья Венесуэлы.
Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: власти США не собираются получать разрешение на удары по картелям
2 ноября, 07:32
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАООНМеждународная организация гражданской авиации
 
 
