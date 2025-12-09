"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем назначить нового главу вместо уволенного им Андрея Ермака.

"Что касается перезагрузки офиса. Снова вопрос о руководителе офиса, много таких вопросов, предложений, обмена мыслями... Ощущение, что легче, чем назначить человека, легче ликвидировать офис", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE.