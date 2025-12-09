https://ria.ru/20251209/ukraina-2060978544.html
"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку
"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку - РИА Новости, 09.12.2025
"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку
Владимир Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем назначить нового главу вместо уволенного им Андрея Ермака. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку
Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем назначить нового главу
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем назначить нового главу вместо уволенного им Андрея Ермака.
Украинское издание "Зеркало недели" 5 декабря сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
намерено предъявить новую серию аудиозаписей по скандальному делу в сфере энергетики, в котором фигурируют бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич
, а также Ермак
, которому готовится обвинение.
"Что касается перезагрузки офиса. Снова вопрос о руководителе офиса, много таких вопросов, предложений, обмена мыслями... Ощущение, что легче, чем назначить человека, легче ликвидировать офис", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины
и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.