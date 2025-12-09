В Москве наградили победителей премии "Патриот"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победителей национальной премии "Патриот" наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Премия прошла во вторник в рамках всероссийского патриотического форума, организованного Роспатриотцентром Росмолодежи, на площадке Национального центра "Россия". Форум объединил в 2025 году более 4 тысячи участников.

"Специально премию "Патриот" мы проводим в этот день (День Героев Отечества - ред.), потому что это крайне важно для воспитания будущих поколений. Как мы знаем, воспитание возможно только на примерах. Конечно, пример наших героев является путеводным поведенческим образцом для мальчишек и девчонок, которые растут в нашей стране и за которыми будущие нашей страны", - сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Он вручал награду в номинации "Лучший патриотический проект года" организаторам военно-патриотического лагеря "Шумшу".

"То, что мы сегодня делаем, и то, что сейчас выйдет сюда молодой человек, это о многом говорит. Потому что будущее страны принадлежит нашим детям. Мы сделаем все возможное для них, чтобы они достигли максимум высот желаемых результатов. И чтобы их мечты обязательно сбылись", - сказал председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

Глава организации вручал награду в номинации "Активная гражданская позиция и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения". Победителем в этом номинации стал проект "Юнармия. Наставничество".

"Тем и уникальное сообщество людей, которые занимаются воспитанием, патриотическим воспитанием в клубах, в Юнармии, в "Движении первых", в своих регионах, в центре "Воин" и другими должностями или организациями. Вот важно, что каждый из вас, делая ежедневно что-то, показывает правильным примером, каким нужно быть", - сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров

Глава Росмолодежи вручил награду представителю республики Мордовия в номинации "Лучшая региональная команда года".

"Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь и стать частью национального премии "Патриот" в особый день, в день 9 декабря, День Героя Отечества. И сказать вам огромные слова благодарности за тот личный пример, который показывает каждый из вас, сидящий в этом зале, нашей замечательные молодежи", - сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Петрова вручила награду победителю в номинации "Лучший студенческий патриотический проект". Одержал победу в этой номинации спектакль-реконструкция "Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего".

Награду в специальной номинации всероссийского казачьего общества вручал атаман общества Виталий Кузнецов. Победителем в этой номинации стал молодежный клуб "Атаман".

"Мы говорим о российском казачестве. Сегодня, как и исторически, тысячи казаков, все вместе мы находимся на передовой. Именно наши герои сегодня поднимают триколор на освобожденных наших территориях. Именно наши герои сегодня защищают мирных жителей. И мы, казаки, все вместе защищаем наши традиционные ценности", - сказал Кузнецов.

Кроме того, в ходе премии заместитель генерального директора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина и ведущий программы "Время Героев" на "1 канале" Артём Шейнин вручили награду победителю в номинации "Лучший медиапроект". Победителем в этой номинации стал документальный фильм "Родина/мать".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова наградила победителя в номинации "Лучший международный проект" организаторов Всемирного фестиваля молодежи в Марокко

Заместитель руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) Илья Сидоренко вручил наградой в номинации "Лучший проект по сохранению исторической памяти", им стал проект "Рыба, спасшая жизни".

В номинации "Победа 80" победителя награждал исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк. Победу в этой номинации одержал проект "Бессмертный полк России - 2025".

Победителя в номинации "Приближая победу" наградил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Коксов. Лауреатом в этой номинации стала ГК "Аванти".

Заместитель директора Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко вручил награду проекту "Мы наше мужество потомкам завещаем" в номинации "Сильные духом".