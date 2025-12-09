Рейтинг@Mail.ru
В Москве наградили победителей премии "Патриот" - РИА Новости, 09.12.2025
23:43 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/moskva-2060978697.html
В Москве наградили победителей премии "Патриот"
В Москве наградили победителей премии "Патриот" - РИА Новости, 09.12.2025
В Москве наградили победителей премии "Патриот"
Победителей национальной премии "Патриот" наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
общество, россия, марокко, сергей новиков, григорий гуров, артем шейнин, российское военно-историческое общество (рвио), госдума рф, роспатриотцентр росмолодежи
Общество, Россия, Марокко, Сергей Новиков, Григорий Гуров, Артем Шейнин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Госдума РФ, Роспатриотцентр Росмолодежи
В Москве наградили победителей премии "Патриот"

Победителей национальной премии «Патриот» наградили в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победителей национальной премии "Патриот" наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Премия прошла во вторник в рамках всероссийского патриотического форума, организованного Роспатриотцентром Росмолодежи, на площадке Национального центра "Россия". Форум объединил в 2025 году более 4 тысячи участников.
"Специально премию "Патриот" мы проводим в этот день (День Героев Отечества - ред.), потому что это крайне важно для воспитания будущих поколений. Как мы знаем, воспитание возможно только на примерах. Конечно, пример наших героев является путеводным поведенческим образцом для мальчишек и девчонок, которые растут в нашей стране и за которыми будущие нашей страны", - сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Он вручал награду в номинации "Лучший патриотический проект года" организаторам военно-патриотического лагеря "Шумшу".
"То, что мы сегодня делаем, и то, что сейчас выйдет сюда молодой человек, это о многом говорит. Потому что будущее страны принадлежит нашим детям. Мы сделаем все возможное для них, чтобы они достигли максимум высот желаемых результатов. И чтобы их мечты обязательно сбылись", - сказал председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.
Глава организации вручал награду в номинации "Активная гражданская позиция и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения". Победителем в этом номинации стал проект "Юнармия. Наставничество".
"Тем и уникальное сообщество людей, которые занимаются воспитанием, патриотическим воспитанием в клубах, в Юнармии, в "Движении первых", в своих регионах, в центре "Воин" и другими должностями или организациями. Вот важно, что каждый из вас, делая ежедневно что-то, показывает правильным примером, каким нужно быть", - сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Глава Росмолодежи вручил награду представителю республики Мордовия в номинации "Лучшая региональная команда года".
"Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь и стать частью национального премии "Патриот" в особый день, в день 9 декабря, День Героя Отечества. И сказать вам огромные слова благодарности за тот личный пример, который показывает каждый из вас, сидящий в этом зале, нашей замечательные молодежи", - сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Петрова вручила награду победителю в номинации "Лучший студенческий патриотический проект". Одержал победу в этой номинации спектакль-реконструкция "Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего".
Награду в специальной номинации всероссийского казачьего общества вручал атаман общества Виталий Кузнецов. Победителем в этой номинации стал молодежный клуб "Атаман".
"Мы говорим о российском казачестве. Сегодня, как и исторически, тысячи казаков, все вместе мы находимся на передовой. Именно наши герои сегодня поднимают триколор на освобожденных наших территориях. Именно наши герои сегодня защищают мирных жителей. И мы, казаки, все вместе защищаем наши традиционные ценности", - сказал Кузнецов.
Кроме того, в ходе премии заместитель генерального директора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина и ведущий программы "Время Героев" на "1 канале" Артём Шейнин вручили награду победителю в номинации "Лучший медиапроект". Победителем в этой номинации стал документальный фильм "Родина/мать".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова наградила победителя в номинации "Лучший международный проект" организаторов Всемирного фестиваля молодежи в Марокко.
Заместитель руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) Илья Сидоренко вручил наградой в номинации "Лучший проект по сохранению исторической памяти", им стал проект "Рыба, спасшая жизни".
В номинации "Победа 80" победителя награждал исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк. Победу в этой номинации одержал проект "Бессмертный полк России - 2025".
Победителя в номинации "Приближая победу" наградил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Коксов. Лауреатом в этой номинации стала ГК "Аванти".
Заместитель директора Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко вручил награду проекту "Мы наше мужество потомкам завещаем" в номинации "Сильные духом".
В свою очередь, директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова отметила, что всероссийский патриотический форум посетили 25 иностранных делегации. Также она вручила награды представителям министерство обороны РФ, министерства энергетики РФ, Росгвардии, ансамбля русской песни "Бабкины внуки" и организаторам всероссийской спортивно-патриотического забега-эстафеты "От победы к победе!" в специальной номинации "За вклад в реализацию года защитника Отечества".
ОбществоРоссияМароккоСергей НовиковГригорий ГуровАртем ШейнинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Госдума РФРоспатриотцентр Росмолодежи
 
 
