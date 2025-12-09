Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву - РИА Новости, 09.12.2025
23:38 09.12.2025
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву
происшествия, ереван, москва, россия, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), уральские авиалинии
Происшествия, Ереван, Москва, Россия, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Уральские авиалинии
Пассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 дек - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" после задержки рейса из-за неблагоприятных погодных условий вылетел из Еревана в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Армении Дмитрий Данилов.
Ранее пресс-служба авиакомпании заявила, что рейс "Уральских авиалиний" из Еревана в Москву, на который было зарегистрировано 150 человек, задержали из-за плавающего тумана.
"Самолет улетел. Аэропорт функционирует в нормальном режиме", - сообщил представитель дипмиссии.
По его словам, обращений от пассажиров этого рейса в посольство на настоящий момент не было.
"Дело было в непогоде. Там действительно был сильный туман", - отметил Данилов.
В аэропорту "Звартноц" подтвердили агентству, что самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в 20.58 мск.
