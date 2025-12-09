https://ria.ru/20251209/samolet-2060978039.html
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву - РИА Новости, 09.12.2025
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву
Самолет "Уральских авиалиний" после задержки рейса из-за неблагоприятных погодных условий вылетел из Еревана в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:38:00+03:00
2025-12-09T23:38:00+03:00
2025-12-09T23:38:00+03:00
Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву
Самолет "Уральских авиалиний" после задержки вылетел из Еревана из Москву
ЕРЕВАН, 9 дек - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" после задержки рейса из-за неблагоприятных погодных условий вылетел из Еревана в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Армении Дмитрий Данилов.
Ранее пресс-служба авиакомпании заявила, что рейс "Уральских авиалиний
" из Еревана
в Москву
, на который было зарегистрировано 150 человек, задержали из-за плавающего тумана.
"Самолет улетел. Аэропорт функционирует в нормальном режиме", - сообщил представитель дипмиссии.
По его словам, обращений от пассажиров этого рейса в посольство на настоящий момент не было.
"Дело было в непогоде. Там действительно был сильный туман", - отметил Данилов
.
В аэропорту "Звартноц" подтвердили агентству, что самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в 20.58 мск.