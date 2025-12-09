Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву

ЕРЕВАН, 9 дек - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" после задержки рейса из-за неблагоприятных погодных условий вылетел из Еревана в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Армении Дмитрий Данилов.

"Самолет улетел. Аэропорт функционирует в нормальном режиме", - сообщил представитель дипмиссии.

По его словам, обращений от пассажиров этого рейса в посольство на настоящий момент не было.

"Дело было в непогоде. Там действительно был сильный туман", - отметил Данилов