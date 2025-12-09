СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. У британцев уже готова политическая замена Владимиру Зеленскому, если президентские выборы на Украине состоятся, - это экс-глава генштаба ВСУ Валерий Залужный, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный . С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы всё-таки объявят, то борьба развернётся не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке. И вопрос будет заключаться не в том, кто из кандидатов понравится украинцам, а кого поддержат извне и кто сможет обеспечить управляемость системы", - сказал Сальдо

При этом Сальдо подчеркнул, что в условиях тотального подавления инакомыслия, мобилизационного давления на население и жесткой цензуры любые выборы будут формальностью.

"Что дадут выборы Украине ? Если говорить честно — сегодня ничего не изменят. Людям фактически не дают возможности выразить собственную волю. На Украине правовое поле разрушено: власть продлевает полномочия без выборов, ограничивает права граждан и управляет в режиме ручного контроля", - подчеркнул губернатор.