23:35 09.12.2025 (обновлено: 23:39 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060977942.html
Британцы подготовили замену Зеленскому, заявил Сальдо
У британцев уже готова политическая замена Владимиру Зеленскому, если президентские выборы на Украине состоятся, - это экс-глава генштаба ВСУ Валерий Залужный,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:35:00+03:00
2025-12-09T23:39:00+03:00
владимир зеленский
украина
херсонская область
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир сальдо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskij-2060951076.html
украина
херсонская область
владимир зеленский, украина, херсонская область , валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Херсонская область , Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, В мире
Британцы подготовили замену Зеленскому, заявил Сальдо

Сальдо: у британцев уже готова политическая замена Зеленскому

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. У британцев уже готова политическая замена Владимиру Зеленскому, если президентские выборы на Украине состоятся, - это экс-глава генштаба ВСУ Валерий Залужный, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы всё-таки объявят, то борьба развернётся не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке. И вопрос будет заключаться не в том, кто из кандидатов понравится украинцам, а кого поддержат извне и кто сможет обеспечить управляемость системы", - сказал Сальдо.
При этом Сальдо подчеркнул, что в условиях тотального подавления инакомыслия, мобилизационного давления на население и жесткой цензуры любые выборы будут формальностью.
"Что дадут выборы Украине? Если говорить честно — сегодня ничего не изменят. Людям фактически не дают возможности выразить собственную волю. На Украине правовое поле разрушено: власть продлевает полномочия без выборов, ограничивает права граждан и управляет в режиме ручного контроля", - подчеркнул губернатор.
Залужный в настоящее время занимает пост посла Украины в Британии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Зеленский, отменивший выборы на Украине, утверждает, что готов к ним
Вчера, 20:02
 
Владимир ЗеленскийУкраинаХерсонская областьВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоВ мире
 
 
