Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 09.12.2025 (обновлено: 23:28 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/rossiyanka-2060976621.html
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой - РИА Новости, 09.12.2025
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой
Обнаруженные на границе Турции с Сирией россиянка Дарья Лучкина с сыном вернулись в Россию, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:22:00+03:00
2025-12-09T23:28:00+03:00
турция
россия
сирия
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059594654_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f591ad940e0fc4793b51c56cfcbf5402.jpg
https://ria.ru/20251104/turtsiya-2052762860.html
турция
россия
сирия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059594654_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_60ee6cfa140620ae07cc19d93a1dbce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, сирия, в мире, стамбул
Турция, Россия, Сирия, В мире, Стамбул
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой

РИА Новости: пропавшая в Турции россиянка с 10-летним сыном вернулась домой

© Фото : соцсети Дарья Лучкина
 Дарья Лучкина - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : соцсети
Дарья Лучкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Обнаруженные на границе Турции с Сирией россиянка Дарья Лучкина с сыном вернулись в Россию, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Лучкина с сыном вернулись в Россию", - сообщил источник.
Ранее волонтеры сообщили в соцсетях, что 32-летняя гражданка РФ Дарья Лучкина с 10-летним сыном Максимом вылетели 17 октября из Москвы, в аэропорту Стамбула они сели в частную машину и уехали в неизвестном направлении. В генконсульстве РФ в Стамбуле ранее сообщили РИА Новости, что 28 ноября россиянка с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе и доставлены в депортационный центр в Адане.
Автомобиль полиции Турции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Генконсульство России в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки
4 ноября, 13:39
 
ТурцияРоссияСирияВ миреСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала