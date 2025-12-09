https://ria.ru/20251209/rossiyanka-2060976621.html
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой - РИА Новости, 09.12.2025
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой
Обнаруженные на границе Турции с Сирией россиянка Дарья Лучкина с сыном вернулись в Россию, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:22:00+03:00
2025-12-09T23:22:00+03:00
2025-12-09T23:28:00+03:00
турция
россия
сирия
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059594654_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f591ad940e0fc4793b51c56cfcbf5402.jpg
https://ria.ru/20251104/turtsiya-2052762860.html
турция
россия
сирия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059594654_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_60ee6cfa140620ae07cc19d93a1dbce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, сирия, в мире, стамбул
Турция, Россия, Сирия, В мире, Стамбул
Пропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой
РИА Новости: пропавшая в Турции россиянка с 10-летним сыном вернулась домой