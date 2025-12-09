Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"
23:24 09.12.2025 (обновлено: 23:34 09.12.2025)
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"
сша, украина, роснефть, лукойл
США, Украина, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"

Бессент обсудил со Свириденко санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что в разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко обсудил санкции Вашингтона против "Лукойла" и "Роснефти".
"Во время нашей встречи я подчеркнул приверженность президента Трампа обеспечению прочного мира на Украине и обсудил санкции министерства финансов США в отношении крупнейших российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", - написал Бессент в соцсети Х.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
США разрешили международные операции с "Лукойлом" до апреля 2026 года
4 декабря, 18:25
 
СШАУкраинаРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
