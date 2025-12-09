https://ria.ru/20251209/sanktsii-2060976920.html
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла" - РИА Новости, 09.12.2025
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что в разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко обсудил санкции Вашингтона против "Лукойла" и "Роснефти". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:24:00+03:00
2025-12-09T23:24:00+03:00
2025-12-09T23:34:00+03:00
сша
украина
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_7145efbc10833f6e00080db4dc0bfa4f.jpg
https://ria.ru/20251204/lukoyl-2059862673.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93f48538b45db0eb409fabf851ac3ce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, роснефть, лукойл
США, Украина, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Глава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"
Бессент обсудил со Свириденко санкции против "Лукойла" и "Роснефти"