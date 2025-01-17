https://ria.ru/20250117/bespilotniki-1994314065.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.01.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:45:00+03:00
2025-01-17T23:45:00+03:00
2025-01-17T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278919_0:188:3067:1913_1920x0_80_0_0_448fd31fa58f8e3c7d37965ef947f8fe.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев отметил, что силы ПВО наготове.
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html
воронежская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278919_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_ade28809298268badfd6e837f638a63c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников в Воронежской области