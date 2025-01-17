https://ria.ru/20250117/bespilotniki-1994314065.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.01.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:45:00+03:00

2025-01-17T23:45:00+03:00

2025-01-17T23:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев отметил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины