https://ria.ru/20250117/dtp-1994312418.html

В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину

В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину - РИА Новости, 17.01.2025

В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину

Полиция в Калужской области выясняет обстоятельства ДТП, в котором сотрудник посольства Франции в РФ сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:28:00+03:00

2025-01-17T23:28:00+03:00

2025-01-17T23:28:00+03:00

происшествия

авто

renault clio

калужская область

франция

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Полиция в Калужской области выясняет обстоятельства ДТП, в котором сотрудник посольства Франции в РФ сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, сообщает УМВД по региону. На сайте УМВД сообщается, что ДТП произошло 15 декабря в 19.20 мск на 85-м километре автодороги А130 "Москва-Малоярославец-Рославль". "По предварительным данным, сотрудник посольства Франции, управляя автомашиной Renault Kangoo, двигаясь со стороны города Рославль в сторону города Москвы, допустил наезд на пешехода - женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Проводится административное расследование", - говорится в сообщении.Информированный источник рассказал РИА Новости, что водитель - 1971 года рождения, работает в посольстве преподавателем, ехал на личном автомобиле. "Женщина, 1992 года рождения, получила легкие травмы, от претензий отказалась", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20241213/gruzovik-1989025277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, renault clio, калужская область, франция