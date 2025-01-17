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В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину
В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину - РИА Новости, 17.01.2025
В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину
Полиция в Калужской области выясняет обстоятельства ДТП, в котором сотрудник посольства Франции в РФ сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:28:00+03:00
2025-01-17T23:28:00+03:00
2025-01-17T23:28:00+03:00
происшествия
авто
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калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Полиция в Калужской области выясняет обстоятельства ДТП, в котором сотрудник посольства Франции в РФ сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, сообщает УМВД по региону. На сайте УМВД сообщается, что ДТП произошло 15 декабря в 19.20 мск на 85-м километре автодороги А130 "Москва-Малоярославец-Рославль". "По предварительным данным, сотрудник посольства Франции, управляя автомашиной Renault Kangoo, двигаясь со стороны города Рославль в сторону города Москвы, допустил наезд на пешехода - женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Проводится административное расследование", - говорится в сообщении.Информированный источник рассказал РИА Новости, что водитель - 1971 года рождения, работает в посольстве преподавателем, ехал на личном автомобиле. "Женщина, 1992 года рождения, получила легкие травмы, от претензий отказалась", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20241213/gruzovik-1989025277.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, авто, renault clio, калужская область, франция
Происшествия, Авто, Renault Clio, Калужская область, Франция
В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину
Сотрудник посольства Франции в РФ на Renault сбил женщину в Калужской области