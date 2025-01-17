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В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека - РИА Новости, 17.01.2025
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23:53 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/dagestan-1994314416.html
В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека
В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека - РИА Новости, 17.01.2025
В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека
Суд в Махачкале приговорил водителя "Камаза", по вине которого в ДТП погибли два человека, к двум годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:53:00+03:00
2025-01-17T23:53:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 17 янв - РИА Новости. Суд в Махачкале приговорил водителя "Камаза", по вине которого в ДТП погибли два человека, к двум годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. "Советским районным судом города Махачкалы… вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)… С учетом признания вины, примирения с потерпевшими, наличия на иждивении осужденного троих малолетних детей, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в сообщении. Установлено, что в мае 2024 года на федеральной автодороге "Кавказ" в Махачкале мужчина за рулем "Камаза" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем BMW 325i. Водитель иномарки погиб на месте, его пассажирка скончалась в больнице.
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происшествия, авто, махачкала, россия, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Махачкала, Россия, BMW AG, BMW 1
В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека

Водитель "Камаза", по вине которого в ДТП погибли два человека, получил два года

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 янв - РИА Новости. Суд в Махачкале приговорил водителя "Камаза", по вине которого в ДТП погибли два человека, к двум годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
«
"Советским районным судом города Махачкалы… вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)… С учетом признания вины, примирения с потерпевшими, наличия на иждивении осужденного троих малолетних детей, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в сообщении.
Установлено, что в мае 2024 года на федеральной автодороге "Кавказ" в Махачкале мужчина за рулем "Камаза" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем BMW 325i. Водитель иномарки погиб на месте, его пассажирка скончалась в больнице.
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