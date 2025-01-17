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В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека

В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека - РИА Новости, 17.01.2025

В Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека

Суд в Махачкале приговорил водителя "Камаза", по вине которого в ДТП погибли два человека, к двум годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:53:00+03:00

2025-01-17T23:53:00+03:00

2025-01-17T23:53:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 17 янв - РИА Новости. Суд в Махачкале приговорил водителя "Камаза", по вине которого в ДТП погибли два человека, к двум годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. "Советским районным судом города Махачкалы… вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)… С учетом признания вины, примирения с потерпевшими, наличия на иждивении осужденного троих малолетних детей, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в сообщении. Установлено, что в мае 2024 года на федеральной автодороге "Кавказ" в Махачкале мужчина за рулем "Камаза" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем BMW 325i. Водитель иномарки погиб на месте, его пассажирка скончалась в больнице.

https://ria.ru/20241030/prigovor-1980869872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, махачкала, россия, bmw ag, bmw 1