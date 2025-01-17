https://ria.ru/20250117/gutsul-1994314223.html

Гуцул предположила, почему премьер Молдавии не подает в отставку

Гуцул предположила, почему премьер Молдавии не подает в отставку - РИА Новости, 17.01.2025

Гуцул предположила, почему премьер Молдавии не подает в отставку

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что при энергокризисе в другой стране премьер-министр подал бы в отставку, и предположила,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:48:00+03:00

2025-01-17T23:48:00+03:00

2025-01-17T23:48:00+03:00

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жкх

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дорин речан

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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что при энергокризисе в другой стране премьер-министр подал бы в отставку, и предположила, что глава молдавского правительства Дорин Речан этого не делает из-за страха понести соответствующее уголовное наказание. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Если бы в других странах была бы такая ситуация, уже премьер-министр подал бы в отставку. Чего не делается у нас в Республике Молдова. И можно только предположить, почему премьер-министр не подает в отставку, потому что потом правоохранительные органы могли бы взяться за это дело и действительно завести уголовные дела по виновникам такого энергетического кризиса", - заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT. Глава Гагаузии отметила, что энергокризис повлек тяжелые последствия для жителей страны. "Приводит не только к холоду и голоду, а к тому, что у нас погибают люди из-за неумения пользоваться буржуйками, обогревателями. У нас, к сожалению, как ни открываешь новости, то на территории Приднестровья одна жертва, вторая или есть пострадавшие, которые попадают в больницу. Поэтому наше правительство должно нести ответственность за то, что сейчас творится у нас в стране", - подчеркнула Гуцул. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241227/moldavija-1991738626.html

https://ria.ru/20250117/gutsul-1994308745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, молдавия, кишинев, днестр, евгения гуцул, дорин речан, газпром