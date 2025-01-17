Рейтинг@Mail.ru
Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 17.01.2025 (обновлено: 00:41 18.01.2025)
https://ria.ru/20250117/inauguratsiya-1994314771.html
Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа
Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа
Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, приглашенный на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на фоне продолжающихся в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-17T23:57:00+03:00
2025-01-18T00:41:00+03:00
в мире
австрия
сша
вена
дональд трамп
австрийская партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992792055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9819558681cb2cbea0baa24d0eb7a1.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, приглашенный на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на фоне продолжающихся в Вене коалиционных переговоров заявил в комментарии газете Heute, что не поедет на мероприятие в Вашингтоне. &quot;Сначала Австрия - и в этом случае для меня это именно так. Я желаю Дональду Трампу на посту президента США много сил, храбрости и энергии для множества вызовов, которые ожидают его на родине. Однако мое место сейчас здесь, на моей родине - в Австрии&quot;, - заявил Кикль.В настоящее время в Австрии проходят коалиционные переговоры между АНП и АПС, в ходе которых обсуждаются ключевые вопросы государственной политики. К первой договоренности стороны уже пришли - были согласованы бюджетные вопросы и меры по экономии на 6,3 миллиарда евро, чтобы республика могла избежать запуска процедуры избыточного дефицита бюджета со стороны Европейской комиссии. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html
австрия
сша
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992792055_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d507575b0d77bfa9b8e5d84edbd73121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, сша, вена, дональд трамп, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, США, Вена, Дональд Трамп, Австрийская партия свободы
Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа

Приглашенный на инаугурацию Трампа лидер австрийской АПС заявил, что не поедет

© AP Photo / Heinz-Peter BaderЛидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль
Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, приглашенный на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на фоне продолжающихся в Вене коалиционных переговоров заявил в комментарии газете Heute, что не поедет на мероприятие в Вашингтоне.
«

"Сначала Австрия - и в этом случае для меня это именно так. Я желаю Дональду Трампу на посту президента США много сил, храбрости и энергии для множества вызовов, которые ожидают его на родине. Однако мое место сейчас здесь, на моей родине - в Австрии", - заявил Кикль.

В настоящее время в Австрии проходят коалиционные переговоры между АНП и АПС, в ходе которых обсуждаются ключевые вопросы государственной политики. К первой договоренности стороны уже пришли - были согласованы бюджетные вопросы и меры по экономии на 6,3 миллиарда евро, чтобы республика могла избежать запуска процедуры избыточного дефицита бюджета со стороны Европейской комиссии.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые".
Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа
6 января, 01:30
 
В миреАвстрияСШАВенаДональд ТрампАвстрийская партия свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала