Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа
Приглашенный на инаугурацию Трампа лидер австрийской АПС заявил, что не поедет
© AP Photo / Heinz-Peter BaderЛидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, приглашенный на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на фоне продолжающихся в Вене коалиционных переговоров заявил в комментарии газете Heute, что не поедет на мероприятие в Вашингтоне.
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"Сначала Австрия - и в этом случае для меня это именно так. Я желаю Дональду Трампу на посту президента США много сил, храбрости и энергии для множества вызовов, которые ожидают его на родине. Однако мое место сейчас здесь, на моей родине - в Австрии", - заявил Кикль.
В настоящее время в Австрии проходят коалиционные переговоры между АНП и АПС, в ходе которых обсуждаются ключевые вопросы государственной политики. К первой договоренности стороны уже пришли - были согласованы бюджетные вопросы и меры по экономии на 6,3 миллиарда евро, чтобы республика могла избежать запуска процедуры избыточного дефицита бюджета со стороны Европейской комиссии.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые".
Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.