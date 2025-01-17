https://ria.ru/20250117/inauguratsiya-1994314771.html

Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа

Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 18.01.2025

Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа

Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, приглашенный на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на фоне продолжающихся в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-17T23:57:00+03:00

2025-01-17T23:57:00+03:00

2025-01-18T00:41:00+03:00

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австрийская партия свободы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, приглашенный на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на фоне продолжающихся в Вене коалиционных переговоров заявил в комментарии газете Heute, что не поедет на мероприятие в Вашингтоне. "Сначала Австрия - и в этом случае для меня это именно так. Я желаю Дональду Трампу на посту президента США много сил, храбрости и энергии для множества вызовов, которые ожидают его на родине. Однако мое место сейчас здесь, на моей родине - в Австрии", - заявил Кикль.В настоящее время в Австрии проходят коалиционные переговоры между АНП и АПС, в ходе которых обсуждаются ключевые вопросы государственной политики. К первой договоренности стороны уже пришли - были согласованы бюджетные вопросы и меры по экономии на 6,3 миллиарда евро, чтобы республика могла избежать запуска процедуры избыточного дефицита бюджета со стороны Европейской комиссии. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австрия, сша, вена, дональд трамп, австрийская партия свободы