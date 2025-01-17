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В ВСУ сказали Раде, что хотят закончить воевать - РИА Новости, 17.01.2025
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23:39 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994313313.html
В ВСУ сказали Раде, что хотят закончить воевать
В ВСУ сказали Раде, что хотят закончить воевать - РИА Новости, 17.01.2025
В ВСУ сказали Раде, что хотят закончить воевать
Украинские военные намекнули депутатам Верховной рады о необходимости завершить военные действия в первой половине этого года, такие сроки связаны с нехваткой... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:39:00+03:00
2025-01-17T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные намекнули депутатам Верховной рады о необходимости завершить военные действия в первой половине этого года, такие сроки связаны с нехваткой ресурсов и помощи Запада, об этом рассказал украинский парламентарий Анатолий Бурмич. "Если что-то не будет устраивать (Россию - ред.) - (конфликт - ред.) будет продолжать идти дальше. Хватит у нас ресурсов или нет? Я бы не хотел его (ответ - ред.) озвучивать, у нас была встреча с военными (в Раде - ред.), нам сказали "желательно войну закончить в первой половине года". Это связано с ресурсами, с вооружением, с помощью партнеров. Так намекнули, не вникая", - сказал Бурмич в эфире украинского телеканала Live. Он добавил, что нужно смотреть реально на вещи, и выразил уверенность, что будут достигнуты компромиссы для завершения конфликта. Владимир Зеленский 6 января в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для России он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по украинскому урегулированию. При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, НАТО
В ВСУ сказали Раде, что хотят закончить воевать

Депутат Рады Бурмич: в ВСУ хотят закончить воевать в 2025 г из-за нехватки сил

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные намекнули депутатам Верховной рады о необходимости завершить военные действия в первой половине этого года, такие сроки связаны с нехваткой ресурсов и помощи Запада, об этом рассказал украинский парламентарий Анатолий Бурмич.
«
"Если что-то не будет устраивать (Россию - ред.) - (конфликт - ред.) будет продолжать идти дальше. Хватит у нас ресурсов или нет? Я бы не хотел его (ответ - ред.) озвучивать, у нас была встреча с военными (в Раде - ред.), нам сказали "желательно войну закончить в первой половине года". Это связано с ресурсами, с вооружением, с помощью партнеров. Так намекнули, не вникая", - сказал Бурмич в эфире украинского телеканала Live.
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Он добавил, что нужно смотреть реально на вещи, и выразил уверенность, что будут достигнуты компромиссы для завершения конфликта.
Владимир Зеленский 6 января в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для России он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по украинскому урегулированию.
При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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