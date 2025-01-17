Рейтинг@Mail.ru
Киевские школьники на переменах играют в военкоматы - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994311759.html
Киевские школьники на переменах играют в военкоматы
Киевские школьники на переменах играют в военкоматы - РИА Новости, 17.01.2025
Киевские школьники на переменах играют в военкоматы
Дети в киевских школах на переменах "играют в ТЦК" (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы), во время развлечения дети могут... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:20:00+03:00
2025-01-17T23:20:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дети в киевских школах на переменах "играют в ТЦК" (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы), во время развлечения дети могут получить травмы, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Дети играют "в ТЦК" в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Публикацию сопровождает скриншот сообщения учителя, который просит родителей провести беседы с детьми о "последствиях небезопасных игр". По его словам, во время игры ребенка схватили за шею и чуть не сломали ему нос. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Киевские школьники на переменах играют в военкоматы

Украинский учитель рассказал о небезопасных играх киевских школьников в ТЦК

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дети в киевских школах на переменах "играют в ТЦК" (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы), во время развлечения дети могут получить травмы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Дети играют "в ТЦК" в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Публикацию сопровождает скриншот сообщения учителя, который просит родителей провести беседы с детьми о "последствиях небезопасных игр". По его словам, во время игры ребенка схватили за шею и чуть не сломали ему нос.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря 2024, 10:32
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала