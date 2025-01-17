Киевские школьники на переменах играют в военкоматы
Украинский учитель рассказал о небезопасных играх киевских школьников в ТЦК
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дети в киевских школах на переменах "играют в ТЦК" (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы), во время развлечения дети могут получить травмы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Дети играют "в ТЦК" в киевских школах. Об этом говорится в сообщении учителя в одной из групп класса, которое публикуют столичные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Публикацию сопровождает скриншот сообщения учителя, который просит родителей провести беседы с детьми о "последствиях небезопасных игр". По его словам, во время игры ребенка схватили за шею и чуть не сломали ему нос.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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