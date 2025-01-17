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Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.01.2025
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
Власти Молдавии не принимают самостоятельно решений, за них это делает Запад, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:42:00+03:00
2025-01-17T23:42:00+03:00
2025-01-17T23:42:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Власти Молдавии не принимают самостоятельно решений, за них это делает Запад, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Они (власти Молдавии – ред.) ничего не решают. Сейчас решает все Запад. То, что скажет Запад, то и будет делать и правительство, и Майя Санду (президент Молдавии – ред.)", - заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, запад, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Запад, Россия
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
Гуцул: власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, это делает Запад