Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994313768.html
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.01.2025
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
Власти Молдавии не принимают самостоятельно решений, за них это делает Запад, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:42:00+03:00
2025-01-17T23:42:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
запад
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942005575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_462e73249888a915e6a41e2fbd27cf4d.jpg
КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Власти Молдавии не принимают самостоятельно решений, за них это делает Запад, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Они (власти Молдавии – ред.) ничего не решают. Сейчас решает все Запад. То, что скажет Запад, то и будет делать и правительство, и Майя Санду (президент Молдавии – ред.)", - заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250117/gutsul-1994308745.html
https://ria.ru/20250117/gutsul-1994307732.html
молдавия
гагаузия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942005575_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_cc13f5d8e1175e4920b0a56b28d19b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, запад, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Запад, Россия
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул

Гуцул: власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, это делает Запад

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Власти Молдавии не принимают самостоятельно решений, за них это делает Запад, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Они (власти Молдавии – ред.) ничего не решают. Сейчас решает все Запад. То, что скажет Запад, то и будет делать и правительство, и Майя Санду (президент Молдавии – ред.)", - заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию, заявила Гуцул
Вчера, 22:42
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Власти Молдавии симулируют работу с Гагаузией, заявила Гуцул
Вчера, 22:30
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуЗападРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала