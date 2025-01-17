https://ria.ru/20250117/mvd-1994312099.html

МВД поможет участнику СВО из Латвии получить российский паспорт

МВД поможет участнику СВО из Латвии получить российский паспорт - РИА Новости, 17.01.2025

МВД поможет участнику СВО из Латвии получить российский паспорт

МВД поможет гражданину Латвии, проходящему службу в зоне СВО в качестве командира роты "Буревестник", получить российское гражданство, первым шагом станет... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:24:00+03:00

2025-01-17T23:24:00+03:00

2025-01-17T23:24:00+03:00

здоровье - общество

россия

латвия

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_cb8074ad7d1a8f642423abbd6bff5516.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МВД поможет гражданину Латвии, проходящему службу в зоне СВО в качестве командира роты "Буревестник", получить российское гражданство, первым шагом станет разрешение на временное проживание в РФ, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУВМ МВД России помогут урегулировать правовой статус гражданину Латвии, проходящему службу в зоне специальной военной операции", - сказала Волк. По её словам, сегодня в ходе мониторинга медиапространства выявили публикацию о командире роты добровольческого отряда "Буревестник", у которого возникли сложности с урегулированием правового положения в России. Согласно законодательству, иностранцы, заключившие контракт с Минобороны России на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения дополнительных условий и без представления вида на жительство. "Учитывая, что доброволец является гражданином недружественного России государства и проходит службу в зоне специальной военной операции, профильные специалисты ведомства готовы оказать ему содействие в скорейшем урегулировании вопроса получения гражданства, а в качестве первого шага оформить разрешение на временное проживание в Российской Федерации согласно положениям Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 г. Nº 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"", - уточнила Волк. Она подчеркнула, что на период рассмотрения заявления срок его пребывания в нашей стране будет продлён. Также в случае необходимости ему может быть предоставлено временное убежище на территории РФ.

https://ria.ru/20240404/latviya-1937899084.html

https://ria.ru/20250113/grazhdanstvo-1993407607.html

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, латвия, ирина волк