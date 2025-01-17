МВД поможет участнику СВО из Латвии получить российский паспорт
МВД поможет получить российский паспорт гражданину Латвии, служащему в зоне СВО
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Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МВД поможет гражданину Латвии, проходящему службу в зоне СВО в качестве командира роты "Буревестник", получить российское гражданство, первым шагом станет разрешение на временное проживание в РФ, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
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По её словам, сегодня в ходе мониторинга медиапространства выявили публикацию о командире роты добровольческого отряда "Буревестник", у которого возникли сложности с урегулированием правового положения в России.
Согласно законодательству, иностранцы, заключившие контракт с Минобороны России на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения дополнительных условий и без представления вида на жительство.
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"Учитывая, что доброволец является гражданином недружественного России государства и проходит службу в зоне специальной военной операции, профильные специалисты ведомства готовы оказать ему содействие в скорейшем урегулировании вопроса получения гражданства, а в качестве первого шага оформить разрешение на временное проживание в Российской Федерации согласно положениям Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 г. Nº 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"", - уточнила Волк.
Она подчеркнула, что на период рассмотрения заявления срок его пребывания в нашей стране будет продлён. Также в случае необходимости ему может быть предоставлено временное убежище на территории РФ.