https://ria.ru/20250117/kair-1994311400.html

В Каире достигли договоренности о мерах по перемирию в Газе

В Каире достигли договоренности о мерах по перемирию в Газе - РИА Новости, 17.01.2025

В Каире достигли договоренности о мерах по перемирию в Газе

Договоренность о необходимых мерах для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа достигнута в ходе переговоров в Каире, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:13:00+03:00

2025-01-17T23:13:00+03:00

2025-01-17T23:15:00+03:00

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КАИР, 17 янв - РИА Новости. Договоренность о необходимых мерах для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа достигнута в ходе переговоров в Каире, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на осведомленный египетский источник. "Закончилось заседание в Каире по обсуждению механизмов реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Достигнута договоренность о всех необходимых мерах для выполнения соглашения, в том числе о формировании оперативного штаба в Каире для контроля за выполнением мер", - заявил источник телеканала. Согласно источнику, в оперативный штаб, который займется координацией и контролем за соблюдением пунктов соглашения, войдут представители Египта, Палестины, Катара, США и Израиля. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Ожидается, что соглашение вступит в силу в воскресенье.

https://ria.ru/20250117/gaza-1994191878.html

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html

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израиль

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в мире, каир (город), израиль, египет, хамас, палестина, сектор газа