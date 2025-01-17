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В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.01.2025

В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:45:00+03:00

2025-01-17T23:45:00+03:00

2025-01-17T23:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО по сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994313313.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин, россия, вооруженные силы украины, украина