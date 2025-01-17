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В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/bpla-1994313931.html
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.01.2025
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:45:00+03:00
2025-01-17T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО по сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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смоленская область, василий анохин, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Смоленской области Анохин сообщил об опасность атаки БПЛА в регионе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на башню Веселуха Смоленского кремля с улицы Красный ручей
Вид на башню Веселуха Смоленского кремля с улицы Красный ручей - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на башню Веселуха Смоленского кремля с улицы Красный ручей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО по сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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