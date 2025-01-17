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Молдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.01.2025
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23:53 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994314564.html
Молдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул
Молдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.01.2025
Молдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул
Власти Молдавии препятствуют передаче для гагаузских сельхозпроизводителей гуманитарной помощи из России, так как она обнаруживает их бездействие по поддержке... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:53:00+03:00
2025-01-17T23:53:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
евгения гуцул
илан шор
майя санду
гагаузия
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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Власти Молдавии препятствуют передаче для гагаузских сельхозпроизводителей гуманитарной помощи из России, так как она обнаруживает их бездействие по поддержке фермеров в преодолении последствий засухи, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Гуцул 20 сентября заявила, что ей удалось достигнуть соглашения с автономной независимой организацией "Евразия" о выделении гуманитарной помощи гагаузским фермерам, оно было подписано при содействии лидера оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илана Шора. Гуцул отметила, что обратится в парламент для того, чтобы пройти все законные процедуры по доставке помощи из России без препятствий. Депутаты Гагаузской автономии также направили обращение в парламент Молдавии о принятии законодательной инициативы, которая предполагает освобождение от уплаты пошлин и таможенных сборов партии гуманитарного груза из России. "Получается, правительство не помогает сельхозпроизводителям Республики Молдова. Потому что мы наблюдали, сколько раз сельхозпроизводители выходили на протесты в центр Кишинева. И они не дают возможность и нам помогать. Я понимаю, что для них это большой удар, то, что в очередной раз Илан Шор, Российская Федерация, ОНО "Евразия" поможет людям, и, конечно же, будет очень большой спрос со стороны народа Республики Молдова: почему некоторые категории людей могут помогать, а вы как представители власти не можете помогать", - заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT. Она отметила, что гагаузский парламент дважды отправлял законопроект в Кишинев. После первого раза пришло сообщение о недочетах. "Снова принимают на очередном заседании законопроект, с поправками. А все делается по закону, все бумаги, все - в идеальном состоянии. Опять отправляют, но, насколько я знаю, опять какая-то загвоздка и решения нет", - рассказала Гуцул. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994313768.html
https://ria.ru/20250117/gutsul-1994308745.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, майя санду, гагаузия
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Илан Шор, Майя Санду, Гагаузия
Молдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул

Гуцул: Молдавия препятствуют передаче российской гумпомощи гагаузским фермерам

© Pixabay / Peggy_Marco Фермер распыляет полезные микроэлементы
Фермер распыляет полезные микроэлементы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Pixabay / Peggy_Marco
Фермер распыляет полезные микроэлементы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Власти Молдавии препятствуют передаче для гагаузских сельхозпроизводителей гуманитарной помощи из России, так как она обнаруживает их бездействие по поддержке фермеров в преодолении последствий засухи, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Гуцул 20 сентября заявила, что ей удалось достигнуть соглашения с автономной независимой организацией "Евразия" о выделении гуманитарной помощи гагаузским фермерам, оно было подписано при содействии лидера оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илана Шора. Гуцул отметила, что обратится в парламент для того, чтобы пройти все законные процедуры по доставке помощи из России без препятствий. Депутаты Гагаузской автономии также направили обращение в парламент Молдавии о принятии законодательной инициативы, которая предполагает освобождение от уплаты пошлин и таможенных сборов партии гуманитарного груза из России.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Власти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
Вчера, 23:42
"Получается, правительство не помогает сельхозпроизводителям Республики Молдова. Потому что мы наблюдали, сколько раз сельхозпроизводители выходили на протесты в центр Кишинева. И они не дают возможность и нам помогать. Я понимаю, что для них это большой удар, то, что в очередной раз Илан Шор, Российская Федерация, ОНО "Евразия" поможет людям, и, конечно же, будет очень большой спрос со стороны народа Республики Молдова: почему некоторые категории людей могут помогать, а вы как представители власти не можете помогать", - заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.
Она отметила, что гагаузский парламент дважды отправлял законопроект в Кишинев. После первого раза пришло сообщение о недочетах. "Снова принимают на очередном заседании законопроект, с поправками. А все делается по закону, все бумаги, все - в идеальном состоянии. Опять отправляют, но, насколько я знаю, опять какая-то загвоздка и решения нет", - рассказала Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию, заявила Гуцул
Вчера, 22:42
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Гуцул рассказала о предложенной ей сделке по уголовному делу
15 января, 14:35
 
В миреМолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулИлан ШорМайя СандуГагаузия
 
 
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