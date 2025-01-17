https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 17.01.2025

В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Все, что может сделать новоизбранный президент США Дональд Трамп для завершения конфликта на Украине, — это объявить о немедленной приостановке военной помощи... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:01:00+03:00

2025-01-17T17:01:00+03:00

2025-01-17T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Все, что может сделать новоизбранный президент США Дональд Трамп для завершения конфликта на Украине, — это объявить о немедленной приостановке военной помощи Киеву, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Он должен сказать: "Я не начинал этот конфликт, он не мой, я хочу его закончить как можно быстрее и объявляю о немедленной приостановке всей военной помощи Украине, в дополнение к этому приказываю всем нашим сотрудникам в форме или без нее <…> покинуть Украину", — считает он.По словам Макгрегора, если бы Трамп сделал это, то конфликт бы завершился, потому что Украина больше не сможет его продолжать."И я уверен, что тогда Зеленский будет либо в авто своей жены, либо в своем частном самолете, улетающем в Италию или куда-нибудь еще, чтобы потратить незаконно полученные деньги — сотни миллионов долларов наличными, которые они украли в ходе конфликта у США", — добавил он.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому поступают деньги и от стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета, вместе взятых.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что украинский лидер украл больше всех предыдущих президентов. По его словам, офис Зеленского ежемесячно от каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250117/general-1994146118.html

https://ria.ru/20250116/pomosch-1993944198.html

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