"Приятно, что это закончилось". С чем приехал президент Ирана в Москву
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Обсуждение актуальных вопросов международного сотрудничества завершилось заключением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как теперь изменятся российско-иранские отношения — в материале РИА Новости.
По-деловому, но без галстуков
Этого ждали долго: о документе говорили еще в прошлом году, но главы государств все никак не могли встретиться. Помешали в том числе трагические обстоятельства. В мае президент Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Его преемником стал Масуд Пезешкиан, выиграв выборы.
И вот официальный визит состоялся. Кортеж высокого гостя в Москве сопровождали на российских мотоциклах Aurus Marlon с коляской. Пезешкиан возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, затем направился в Дом правительства, где побеседовал с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Только потом делегация — по традиции без галстуков — прибыла в Зеленую гостиную Кремля.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
"Ваш сегодняшний визит имеет особое значение", — обратился Путин к Пезешкиану. И подчеркнул важность нового договора, который придаст дополнительный импульс сотрудничеству между странами.
Документ, содержащий 47 статей, заменит соглашение, подписанное в 2001-м. Над текстом стороны работали с 2022-го. В июне минувшего года все согласовали. Путин и Пезешкиан могли подписать договор еще на Казанском саммите, но решили отложить до визита иранского руководителя в Москву.
Соглашение обеспечит формирование базовых условий для ускоренного развития торгово-экономических связей, отметил российский лидер. Потенциал для этого есть, но возможностей пока недостаточно.
Экономикой дело не ограничится. В России, например, учатся девять тысяч иранских студентов. Договор предусматривает обмен студентами и преподавателями, сотрудничество в области технологий — прежде всего передовых.
Пезешкиан выразил надежду на то, что соглашение послужит "прочным фундаментом для движения вперед". По его словам, он лично приложил к этому "максимум усилий".
"Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что работа завершена", — сказал Путин.
Договор о стратегическом партнерстве заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды. Россия и Иран условились:
- проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций по глобальным и региональным вопросам;
- воздержаться от присоединения к санкциям друг против друга;
- взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры;
- сотрудничать в охране общественного порядка;
- помогать друг другу в предотвращении ЧС;
- взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности;
- тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений;
- договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество;
- противостоять вмешательству третьих стран во внутренние и внешние дела друг друга;
- расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Полный спектр
Еще перед вылетом из Тегерана Пезешкиан поговорил с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул важность развития отношений с Россией. Путин в ответ попросил иранского президента передать Хаменеи наилучшие пожелания, добавив, что вся работа на ирано-российском треке находится под его личным контролем.
Ранее российский лидер встречался с Пезешкианом дважды — в октябре: на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде и в рамках саммита БРИКС в Казани.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
"Мы провели полный осмотр наших вопросов и обсудили весь спектр наших отношений", — подчеркнул президент Ирана после переговоров в Москве. Позиции двух стран по международной повестке преимущественно совпадают. В частности, это касается неприятия однополярного мира и политики двойных стандартов.
Мир и стабильность в Закавказье — в интересах как России, так и Ирана. Путин заверил, что Россия по-прежнему выступает за комплексное урегулирование сирийского кризиса и готова продолжать поддержку населения. Определять же будущее страны должны сами сирийцы. По словам российского лидера, баланс сил на Ближнем Востоке можно соблюдать, опираясь на положения Устава ООН и не пытаясь использовать нормы международного права в корыстных интересах.
Не только политика
"В рамках политики соседства Исламской Республики Иран Российская Федерация имеет важное значение для нас, и за последние годы, я могу сказать, мы намечаем очень большой обмен делегациями между нашими странами, и этот процесс еще продолжается", — отметил на пресс-конференции Пезешкиан.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Сотрудничество Москвы и Тегерана развивается на твердой экономической основе. В 2023-м взаимный товарооборот достиг 340 миллиардов рублей, за десять месяцев 2024-го вырос еще на 15,5%. Доля национальных валют в расчетах превышает 95%. Темп углубления торгово-экономических связей Путин оценил как "вполне приемлемый".
"Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика", — уточнил он. И сообщил о продвижении флагманского совместного проекта по строительству силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Станция простимулирует рост иранской экономки, обеспечит население страны недорогой и экологичной электроэнергией.
За год туристические обмены увеличились почти на 21%. Развиваются транспортные коммуникации, расширяется культурное взаимодействие. В июне в Иране проведут Дни российской культуры. Так что двусторонних планов очень много.