https://ria.ru/20250109/nalogi-1949044822.html

Кто заплатит больше: изменения в налоговом законодательстве в 2025 году

Налоговые изменения в 2025 году: что изменится, последние новости о реформе

Кто заплатит больше: изменения в налоговом законодательстве в 2025 году

Министерство финансов представило законопроект по совершенствованию налоговой системы в России с 2025 года. Новая прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает пять... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:44:00+03:00

2025-01-09T17:44:00+03:00

2025-01-09T17:44:00+03:00

экономика

антон силуанов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство финансов представило законопроект по совершенствованию налоговой системы в России с 2025 года. Новая прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает пять категорий — в зависимости от дохода. Какие отрасли затронет новая реформа, основные изменения в законодательстве для физических, юридических лиц и предпринимателей, кого обяжут платить НДС, последние новости и советы экспертов, — в материале РИА Новости. Налоговые измененияЗаконопроект об изменении налогообложения в России вступил в силу с 1 января 2025 года. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, принятие законопроекта даст бюджету в 2025 году порядка 2,6 триллиона рублей. Все дополнительные средства, как неоднократно подчеркивали в ведомстве, пойдут на социальную сферу: увеличение выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и так далее. В Минфине подчеркивают, что российская налоговая система сохранит конкурентоспособность и оттока кадров за границу не будет."При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", — сказал Антон Силуанов.Кого коснутсяС 1 января 2025 в налоговой системе произошли существенные изменения, которые коснулись как физических лиц, так и бизнеса.Основные изменения в налоговом законодательствеИзменения в налоговом законодательстве РФ с 2025 года перечислил юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов. С принятием поправок:Повышение затронет в основном сферы торговли, аренды недвижимости и ресторанный бизнес”, — говорит эксперт.В налогообложении физических лицИзменения в налогообложении коснутся только тех граждан, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц. По данным финансового ведомства, таких всего 3,2%. Причем повышенным налогом облагается не вся сумма, а только превышение — с базовых 2,4 миллиона по-прежнему взимается 13%. То есть человек, зарабатывающий, скажем, 250 тысяч рублей в месяц, заплатит дополнительно лишь тысячу рублей."Основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Что касается доходов от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости, то тут при превышении 2,4 миллиона — 15% без дальнейшей прогрессии. Также стандартный налоговый вычет будет предоставляться гражданам, которые сдали нормативы ГТО и прошли диспансеризацию.Прогрессивная шкала налогообложенияПрогрессивная шкала НДФЛ для физических лиц расширена до пяти ставок. "Теперь налог надо будет платить все больше, по мере того как растут доходы. До определенного порога применяется одна ставка. После того, как порог будет преодолен, то уплачивается твердая сумма плюс процент с части превышения”, — поясняет Алёна Талаш, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”, аттестованный аудитор, налоговый консультант.Таблица прогрессивного НДФЛ:Не изменится налогообложение выплат гражданам, участвующим в СВО. Такие доходы НДФЛ не облагаются (п. 93 ст. 217 НК), исключая единовременное денежное поощрение, получаемое при награждении государственной наградой (разъяснение дано в письме ФНС от 18.01.2024 г. № БС-17-11/119).Поддержка семейУвеличились стандартные налоговые вычеты на детей, на второго ребенка с 1400 до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка с 3000 до 6000 рублей.Введен налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми с 1 января 2026 года, который позволит снизить для них ставку НДФЛ до 6%. “Основные предложения в данном направлении заключаются в том, что выплату работающим родителям планируется сделать ежегодной, среднедушевой доход семьи при этом не должен быть в 1,5 и более раз выше регионального прожиточного минимума, а размер выплат будет вычисляться как разница между НДФЛ, уплаченного за год до обращения, с разницей НДФЛ, рассчитанного с того же дохода, но по ставке в 6%”, — поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.По словам Алёны Талаш, им смогут воспользоваться семьи:“Подав заявление в Соцфонд, каждый родитель сможет вернуть разницу налога, который рассчитывается с того же дохода, но не по 13%-ной, а по 6%-ной ставке, т.е. экономия составит 7%”, — говорит эксперт. Вычеты будут предоставляться без подачи заявления, если у работодателя (налогового агента) имеются сведения о наличии детей.Налог с нетрудовых доходовВладимир Чернов отмечает, что для пассивных доходов применяется повышенная ставка в 15% при сумме свыше 2,4 млн рублей. При пассивном доходе ниже 2,4 млн рублей ставка налогообложения останется на уровне в 13%. Под пассивным доходом имеются в виду доходы по процентам от банковских вкладов, дивиденды по ценным бумагам компаний, прибыль от продажи ценных бумаг и т.п.По словам Алёны Талаш, льгота для инвесторов, предполагающая освобождение от НДФЛ при долгосрочном владении ценными бумагами, долями в уставных капиталах, будет действовать лишь для дохода до 50 млн руб. за налоговый период (год).“Регионы России получили право увеличить до одного коэффициент в 0,7, который сейчас применяется для определения налогооблагаемого дохода от продажи недвижимости. Выросли госпошлины за регистрацию прав на дорогостоящую недвижимость (кадастровая стоимость — свыше 22 000 000 руб.)”, — поясняет эксперт.В налогообложении юридических лицПо словам Владимира Чернова, с начала года повышен налог на прибыль организаций с 20% до 25%, повышающий коэффициент к расходам на НИОКР увеличен с 1,5 до 2 и введен федеральный инвестиционный вычет для компаний из приоритетных отраслей.Для контролируемых иностранных организаций фиксированный налог станет дифференцируемым в зависимости от количества КИК (контролируемых иностранных компаний).В налогообложении малого и среднего бизнесаДля организаций ставку увеличили до 25%. Это позволит отказаться от курсовых экспортных пошлин, введенных прошлой осенью.Кроме того, планируют проработать систему налоговых вычетов. "Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", — указано в материалах Минфина.Пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) повышены до 450 миллионов рублей. Эта величина, по словам Светланы Ковалевской, эксперта сервиса "Актион Бухгалтерия", группы Актион, будет каждый год индексироваться на коэффициент — дефлятор. Повышенные же ставки отменены: остаются шесть процентов при базе "доходы" и 15% ("доходы минус расходы"). А компании с доходом более 60 миллионов рублей за налоговый период обязаны платить НДС по ставке (на выбор):Помимо этого, при отказе от дробления бизнеса в 2025-2026 годах предложат налоговую амнистию за период с 2022-го по 2024-й. “Амнистия налоговая, с 1 января 2025 решения по ВНП и камеральным проверкам за 2022-2024 года будут приостановлены. Те, которые касаются дробления, — поясняет Алексей Тарасов. — Доначисления за этот период могут списать (налоги, пени, штрафы), если за следующие два года (2025 и 2026) налоговая не обнаружит схем дробления; если у налогоплательщика произойдет реорганизация/ликвидация, закрытие ИП или банкротство”.Юрист уточняет, что при реорганизации/ликвидации есть важное условие: расплатиться придется, если организация после реорганизации/ликвидации опять начнет использовать схемы дробления. Если в 2025-2026 частичный отказ от дробления, то и за 2022-2024 тоже спишут частично. Амнистия не коснется тех, у кого решение по проверке вступит в силу до 1 января 2025 года.“Эти изменения должны привести к отказу налогоплательщиков от схем дробления бизнеса. Для этого даже предусмотрена налоговая амнистия: добровольный отказ от дробления с освобождением от ответственности по взысканию неуплаченных налогов по таким схемам.При этом по данным опроса сервиса “Актион Бухгалтерия” — 18,4% компаний уверены, что амнистия не будет востребована у бизнеса. Особенно это касается тех, к кому до сих пор не было претензий от налоговиков: такой бизнес не видит смысла в добровольном переходе на общую систему”, — говорит Светлана Ковалевская.Изменения для отдельных отраслейДля МСП из обрабатывающих отраслей установлен единый тариф по страховым взносам — 7,6%. Но в данную категорию не входят компании, которые занимаются металлургией, производством напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса.Эксперт дополняет, что в 2025 году установлены новые акцизы на никотиновое сырье, бестабачные никотиносодержащие нагреваемые смеси и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта и лекарственных препаратов, содержащих спирт, не включенных в правительственный перечень.По словам Владимира Чернова, с начала 2025 года IT-компаниям отменили обнуление налога на прибыль, подняли его до 5%.Существенно повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для отрасли "добыча железа" — на 1,15%. Для производства калийных минеральных удобрений — в 2,3 раза, выпуска минеральных удобрений из апатитовых и фосфоритовых руд — вдвое. А для производителей азотных удобрений предусмотрели акциз в 1200 рублей за тысячу кубометров на приобретение газа для получения аммиака.Как отразятся измененияПо оценке Минфина, доходы бюджетной системы от предусмотренных налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. Из них 1,6 триллиона рублей — от повышения налога на прибыль до 25%, а 533 миллиарда рублей — от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.“Эти изменения направлены на более справедливую шкалу налогообложения, так как увеличение налоговых сборов будет направлено на поддержку семей с детьми, что должно немного сократить разрыв в доходах бедных и богатых граждан. Доходы российского бюджета от налоговых отчислений юридических и физических лиц также должны будут возрасти”, — отмечает Владимир Чернов.Последние новостиРеформа НДФЛ вступила в силу с 1 января 2025 года. Это важный шаг в модернизации налоговой системы России. Пятиступенчатая шкала налога позволит государству справедливо распределять налоговую нагрузку.Советы экспертовИзменения направлены на борьбу с дроблением бизнеса, отказ от необоснованной налоговой выгоды. По мнению Алексея Тарасова, работа в этом направлении будет усиливаться, поэтому эксперт рекомендует очень взвешенно принимать решения по оптимизации налоговой нагрузки.Предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, должны будут платить НДС, если обороты их компании превысят 60 млн. рублей. В связи с этим, Альбина Губайдуллина, налоговый эксперт, управляющий партнер АФ “Палладиум”, советует бизнесу провести глобальный анализ структуры своих доходов и расходов. Проанализировать, какой у бизнеса входящий НДС, и понять, выгодно ли использовать систему упрощенного НДС по классической схеме, когда НДС в общем порядке рассчитывается по ставке 20% и есть возможность использовать налоговые вычеты для уменьшения налога или же выбрать другой путь — платить 5 (при годовом доходе от 60 до 250 млн) или 7% (при обороте от 250 до 450 млн в год) без возможности уменьшить его на входящий НДС, в некоторых случаях такой вариант намного выгоднее.“Однако, есть определенные бизнесы, которые освобождены от уплаты НДС или уплачивают его по ставке 10 %. Например, льгота по освобождению касается предприятий общественного питания с оборотами до 2 миллиардов рублей. Они не платят НДС, если соблюдены определенные условия по структуре выручки, а заработная плата выше среднеотраслевой по региону. Те, кто торгуют медицинскими товарами или ортопедической продукцией тоже освобождены от НДС или имеют пониженную ставку. У таких предприятий есть возможность работать по ставке 0% НДС или по ставке 10%. Для них более актуальным может быть переход на общую систему налогообложения вместо упрощенной. Перейдя на общую, они не должны будут платить НДС вообще”, — поясняет эксперт.Альбина Губайдуллина отмечает, что есть ряд льгот, о которых многие не знают, и потому не могут выстроить оптимальную схему работы с налоговыми службами. Сейчас важно позаботиться о повышении налоговой грамотности.

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экономика, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)