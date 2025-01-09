Налоговые изменения в 2026 году: полный разбор новых правил и ставок

С 1 января 2026 в России происходят налоговые изменения, затронувшие как физических лиц, так и бизнес. Какие нововведения в законодательстве предусмотрены для физических, юридических лиц и предпринимателей, кто обязан платить НДС, последние новости и советы экспертов, — в материале РИА Новости.

Суть налоговых изменений

Процесс затрагивает ключевые налоги — от НДС и НДФЛ до страховых взносов и спецрежимов, усиливая роль грамотного налогового менеджмента.

"К июлю 2026 года часть первоначальных решений скорректирована после обращений предпринимателей, однако общая налоговая нагрузка остается высокой. Во втором полугодии компаниям важно пересмотреть налоговую модель, договоры, учетную политику и настройки бухгалтерских программ", — отмечает Екатерина Кузнецова, налоговый ангел, эксперт по налоговым спорам, основатель и генеральный директор ООО "Правовые и бухгалтерские услуги".

К июлю 2026 года можно выделить шесть направлений, по которым первоначальные подходы были смягчены или уточнены:

порог для освобождения от НДС сохранен на уровне 20 млн рублей до 2029 года;

для УСН сохранен выбор между общей ставкой НДС с вычетами и специальными ставками без вычетов;

уточнен порядок перехода новых плательщиков УСН на НДС;

проиндексированы лимиты применения УСН;

расширены возможности признания расходов при объекте "доходы минус расходы";

продолжается корректировка электронных сервисов ФНС и правил работы Единого налогового счета.

Екатерина Кузнецова отмечает, что во втором полугодии ФНС продолжит уточнять практику применения новых правил. В зоне повышенного внимания окажутся компании и ИП, впервые ставшие плательщиками НДС, работодатели с льготными тарифами взносов и налогоплательщики, меняющие специальные режимы.

НДС: повышение ставки и новые лимиты

С 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. Одновременно изменились правила уплаты НДС организациями и ИП на УСН. Екатерина Кузнецова уточняет, что первоначально предусматривалось поэтапное снижение порога доходов для освобождения от НДС: 2025 — 60 млн руб., 2026 — 20 млн руб., 2027 — 15 млн руб., 2028 — 10 млн руб.

По словам эксперта, ежегодное снижение лимита вызвало критику бизнеса. Предприниматели указывали на рост административных расходов, необходимость постоянно менять цены и перестраивать учет. В июле 2026 года Федеральный закон № 228-ФЗ сохранил порог 20 млн рублей до 2029 года.

Действующая шкала НДС Период Порог доходов 2026–2029 20 млн. руб. 2030 15 млн руб. 2031 10 млн руб.

Бизнес получил больше времени для подготовки к НДС и более предсказуемые условия планирования. Снижается и риск искусственного дробления деятельности ради сохранения освобождения.

При превышении лимита обязанность по уплате НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения. Налогоплательщик может выбрать общую ставку 22% с вычетами либо специальные ставки 5% или 7% без вычетов. Решение зависит от доли входного НДС и структуры расходов.

« "В 2026 году налоговая реформа перестает быть темой для бухгалтеров и становится вопросом личного внимания собственника. Государство подняло ставки, сузило льготы, ужесточило подход к специальным режимам и еще плотнее связало налоги с цифровым следом бизнеса. Для компаний это означает одну вещь: налог теперь сильнее влияет на цену сделки, на маржу, на кадровую модель и на ежедневную операционку", — говорит Денис Балашов, управляющий партнер SkyCapital, эксперт в финтех-решениях с более чем 15 годами опыта в платежных системах и интеграциях с крупнейшими мировыми финансовыми игроками.

Эксперт советует бизнесу на УСН пересчитать выручку помесячно и заранее увидеть месяц, в котором возникает обязанность платить НДС. Здесь ошибка быстро превращается в кассовый разрыв. Многие предприниматели по привычке смотрят на годовую цифру, хотя в 2026 году важнее становится именно момент превышения.

НДФЛ: прогрессивная шкала и новые правила

Прогрессивная шкала НДФЛ для физических лиц расширена до пяти ставок. Для работодателей это значит, что расчет НДФЛ по зарплатам, бонусам и долгосрочной мотивации требует более тщательного учета совокупного дохода каждого сотрудника. Работодатели продолжают рассчитывать НДФЛ по прогрессивной шкале:

Доход в год, руб. Ставка НДФЛ до 2,4 млн 13% 2,4 млн - 5 млн 312 000 руб. плюс 15% с дохода свыше 2,4 млн руб. 5 - 20 млн 702 000 руб. плюс 18% с дохода свыше 5 млн руб. 20 млн - 50 млн 3 402 000 руб. плюс 20% с дохода свыше 20 млн руб. Свыше 50 млн 9 402 000 руб. плюс 22% с дохода свыше 50 млн руб.

Екатерина Кузнецова уточняет, повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме превышения соответствующего порога.

При доходе 3 млн рублей расчет выглядит так:

2 400 000 × 13% = 312 000 руб.

600 000 × 15% = 90 000 руб.

Итого НДФЛ — 402 000 рублей.

При доходе 12 млн рублей:

2,4 млн × 13% + 2,6 млн × 15% + 7 млн × 18%.

"Работодателям необходимо контролировать накопленный доход сотрудников, особенно при выплате премий, вознаграждений руководителям, компенсаций и доходов по гражданско-правовым договорам", — говорит эксперт.

Ксения Плавкова, руководитель налоговой практики МКА "Магнетар" уточняет, что для нерезидентов отдельной категории (граждане ЕАЭС, высококвалифицированных специалистов, иностранцев, работающих по патенту, беженцев, получивших временное убежище в РФ, участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, членов экипажей судов, плавающих под флагом РФ) действует аналогичная прогрессивная ставка НДФЛ. Для остальных нерезидентов применяется общепринятая ставка составляет 30%.

Елена Шашкина, начальник управления налогового учета ПАО РосДорБанк привела примеры формульного подхода к расчёту НДФЛ по ступеням:

при годовом доходе до D_1 = 5 000 000₽:

НДФЛ = 0,13 × доход;

НДФЛ = 0,13 × доход; при доходе от D_1 = 5 000 000 ₽ до D_2 = 20 000 000 ₽:

НДФЛ = (0,13 × 5 000 000) + 0,15 × (доход – 5 000 000);

НДФЛ = (0,13 × 5 000 000) + 0,15 × (доход – 5 000 000); при доходе выше D_2 = 20 000 000 ₽:

НДФЛ = (0,13 × 5 000 000)

+ 0,15 × (20 000 000 – 5 000 000)

+ 0,22 × (доход – 20 000 000).

Кейc 1: доход 4 млн ₽ (ниже D1)

Годовой доход: 4 000 000 ₽

Порог D_1 = 5 000 000 ₽, ставка 13%.

НДФЛ = 0,13 × 4 000 000 = 520 000 ₽.

Здесь весь доход облагается по базовой ставке 13%, прогрессия не включается.

Кейc 2: доход 12 млн ₽ (между D1 и D2)

Годовой доход: 12 000 000 ₽

Пороги: D_1 = 5 000 000₽, D_2 = 20 000 000 ₽.

Ставки: 13% до 5 млн ₽, 15% с 5 до 20 млн ₽.

Налог на первые 5 млн ₽:

0,13 × 5 000 000 = 650 000₽. Налог на часть дохода от 5 до 12 млн ₽ (7 млн ₽):

0,15 × (12 000 000 – 5 000 000) = 0,15 × 7 000 000 = 1 050 000 ₽. Общий НДФЛ:

650 000 + 1 050 000 = 1 700 000 ₽.

Эффективная ставка по итогам года:

1 700 000 / 12 000 000 ≈ 14,17%.

Кейc 3: доход 30 млн ₽ (выше D2)

Годовой доход: 30 000 000 ₽

Пороги: D_1 = 5 000 000 ₽, D_2 = 20 000 000₽.

Ставки: 13% до 5 млн ₽, 15% с 5 до 20 млн ₽, 22% свыше 20 млн ₽.

Налог на первые 5 млн ₽:

0,13 × 5 000 000 = 650 000₽. Налог на доход от 5 до 20 млн ₽ (15 млн ₽):

0,15 × (20 000 000 – 5 000 000) = 0,15 × 15 000 000 = 2 250 000₽. Налог на доход свыше 20 млн ₽ (10 млн ₽):

0,22 × (30 000 000 – 20 000 000) = 0,22 × 10 000 000 = 2 200 000 ₽. Общий НДФЛ:

650 000 + 2 250 000 + 2 200 000 = 5 100 000 ₽.

Эффективная ставка по итогам года:

5 100 000 / 30 000 000 ≈ 17%

Страховые взносы: отмена льгот для МСП

Для малого и среднего бизнеса общая льгота отменяется, а ставка 15% остаётся только там, где компания работает в приоритетных отраслях и выполняет установленный критерий доли профильной выручки.

Елена Шашкина уточняет, что в перечень таких отраслей входят высокотехнологичные, инновационные и некоторые производственные сегменты. Для остальных МСП совокупная нагрузка по взносам возрастает, что необходимо учесть при планировании фонда оплаты труда.

« "До 2026 года любой субъект из реестра МСП мог платить 15% с части зарплаты свыше 1,5 МРОТ независимо от вида деятельности. Теперь это право оставили преимущественно бизнесу из приоритетных отраслей. Остальные возвращаются к общему тарифу: 30% в пределах годовой базы и 15,1% сверх неё. В 2026 году предельная база составляет 2 979 000 рублей на человека", — рассказал РИА Новости Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group.

Перечень видов экономической деятельности утверждён распоряжением Правительства от 27 декабря 2025 года № 4125-р . В приоритетный перечень вошли сельское хозяйство и рыболовство, многие обрабатывающие производства, IT и телекоммуникации, издательская и медиадеятельность, наука, образование, туризм, гостиницы и общепит, культура, спорт, социальные услуги, переработка отходов и ряд других направлений.

Одного подходящего ОКВЭД недостаточно. Компания или ИП должны состоять в реестре МСП, иметь льготируемый код в качестве основного и получать не менее 70% дохода от приоритетных направлений. После апрельских поправок в эту долю можно включать доходы и от дополнительных льготируемых видов деятельности. Если 70-процентный рубеж не выдержан, взносы пересчитываются по общему тарифу с начала года.

По словам эксперта, отдельный режим сохранили для некоторых обрабатывающих производств: они могут применять тариф 7,6% к части зарплаты свыше 1,5 МРОТ. Но в данную категорию не входят компании, которые занимаются металлургией, производством напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса.

Налог на прибыль

В 2026 году ставка налога на прибыль составила 25%, в том числе 8% в федеральный бюджет, 17% в региональный. Компании на "общей" системе налогообложения сталкиваются сразу с несколькими нововведениями по налогу на прибыль. По словам Елены Шашкиной, продлеваются ограничения по учету убытков прошлых лет — их использование для снижения базы по-прежнему лимитировано, что повышает значение текущей рентабельности.

Параллельно уточняются правила по затратам, сделкам с взаимозависимыми лицами и международным холдинговым структурам, вводятся механизмы минимальной эффективной ставки для крупных групп. Для корпоративного сектора это сигнал к пересмотру структур владения и политики трансфертного ценообразования.

« "По налогу на прибыль до конца 2030 года установлен лимит на перенос убытков прошлых лет в размере 50%, законодательством предусмотрено снижение налоговой нагрузки за счет инвестиционного вычета, кроме того к амортизируемому имуществу отнесено имущество, приобретенное или произведенное за счет бюджетного целевого финансирования", — говорит Ксения Плавкова.

Екатерина Кузнецова советует компаниям пересчитать налоговую нагрузку, оценить инвестиционные проекты, дивидендную политику и внутригрупповые сделки. Повышение ставки увеличивает финансовые последствия ошибок при признании расходов, трансфертном ценообразовании и налоговом планировании.

По словам Дениса Балашова, в 2026 году проблема у многих будет не в самой ставке, а в качестве налогового учета.

« "Слабое место здесь старое: спорные расходы, внутригрупповые услуги, резервы, проценты по займам, документы по деловой цели. Я много раз видел, как компания спокойно переживает изменение ставки и потом теряет деньги на доначислениях из-за небрежного оформления. В 2026 году такая небрежность становится дороже", — говорит эксперт.

УСН: новые лимиты и открытый перечень расходов

Для спецрежима "упрощённая система" повышаются лимиты, УСН становится более гибким инструментом для тех, кто готов выстраивать системный налоговый учет. Коэффициент-дефлятор на 2026 год составляет 1,09. С учетом индексации применяются следующие показатели:

Показатель Значение Максимальный доход 490,5 млн руб. Остаточная стоимость основных средств 218 млн руб. Доход за девять месяцев для перехода на УСН 337,5 млн руб.

« "Для объекта "доходы минус расходы" расширены возможности уменьшения налоговой базы. Помимо расходов, прямо перечисленных в статье 346.16 НК РФ, учитываются экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты по правилам главы 25 НК РФ", — поясняет Екатерина Кузнецова.

К ним могут относиться представительские расходы, СОУТ, модернизация основных средств, обучение работников, резерв на оплату отпусков, консультационные услуги и другие обоснованные затраты. Для бизнеса это означает более гибкое формирование налоговой базы, но каждый расход должен быть связан с деятельностью и подтвержден документами.

АУСН

Автоматизированная УСН в 2026 году продолжает расширяться. Число регионов и уполномоченных банков увеличивается, уточняется порядок уплаты фиксированных взносов на травматизм и автоматического обмена данными между банками, ФНС и работодателями. По словам Екатерины Кузнецовой, режим снижает объем отчетности, но усиливает зависимость расчета налога от правильной квалификации банковских операций.

Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group отмечает, АУСН окончательно перешла из статуса осторожного эксперимента в полноценный налоговый режим. В 2026 году к нему присоединились ещё 22 региона, и теперь АУСН действует в 88 из 89 субъектов России, а также в Байконуре. Не применяется его только Нижегородская область. Все четыре новых субъекта АУСН уже ввели: Запорожская область, ДНР и ЛНР — поэтапно в 2025 году, Херсонская область — с 1 января 2026-го.

« "Перейти на АУСН могут компании и индивидуальные предприниматели с численностью сотрудников не более пяти человек и доходом не более 60 млн рублей. Плательщики АУСН освобождаются от уплаты страховых взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование", — отмечает Татьяна Новикова, генеральный директор ООО "АУДИТ НТ", эксперт в налоговом консультировании, судебной экспертизе и внедрении управленческого учёта.

"С банковской инфраструктурой тоже стало заметно свободнее — на 15 июля в реестре ФНС числились 53 уполномоченных банка. Но здесь есть важная деталь: все счета, через которые проходит предпринимательская деятельность, должны быть открыты именно в этих банках. Личный счёт ИП в другом банке режиму не мешает пока он остается личным и не начинает незаметно подрабатывать расчётным", — поясняет Иван Родионов.

Эксперт уточняет, что нулевые страховые взносы не означают полного страхового безмолвия. Взнос на травматизм сохраняется: в 2026 году работодатель на АУСН платит 2 959 рублей в год независимо от фонда оплаты труда и числа сотрудников. Сумма перечисляется ежемесячно — по одной двенадцатой, не позднее 15-го числа следующего месяца. ИП без работников этот взнос не платит.

ИП на УСН или ЕСХН

Для индивидуальных предпринимателей на УСН и ЕСХН изменения связаны с лимитами дохода, уточнением правил учета отдельных видов поступлений и увязкой режима с общими налоговыми льготами для граждан.

"Предпринимателям важно регулярно проверять соответствие требованиям спецрежимов — рост бизнеса и диверсификация операций могут незаметно вывести их за рамки допустимых показателей", — советует Елена Шашкина.

ИП должны учитывать новые правила НДС при превышении лимита доходов, индексированные показатели УСН, обновленный порядок признания расходов и особенности ставок 5%, 7% и 22%.

Екатерина Кузнецова уточняет, что при превышении порога обязанность по НДС возникает не с начала года, а со следующего месяца. Это исключает перерасчет прежних операций, но требует постоянного контроля выручки.

ПСН: снижение лимитов для патента

Патентная система налогообложения также становится более "точечной": порог выручки для применения ПСН поэтапно уменьшается, в конечной точке закрепляется на уровне 10 млн ₽ в год.

"На этом фоне активно обсуждается якобы "полная отмена патента" для торговли и грузоперевозок, однако это не соответствует действительности: патент по этим видам деятельности сохраняется, меняются лишь условия и лимиты. Для ИП в рознице и логистике важно ориентироваться на официальные критерии, а не на слухи", — говорит Елена Шашкина.

предприниматели могут использовать патент, если соответствующий вид деятельности предусмотрен региональным законом и соблюдены требования НК РФ.

Екатерина Кузнецова поясняет, численность работников не должна превышать 15 человек, а доход — установленный лимит. Стоимость патента, перечень разрешенных видов деятельности и потенциально возможный доход определяются субъектами РФ, поэтому условия необходимо проверять по региону.

Уведомления по налогам и взносам

Отчётность по налогам и взносам все больше смещается в цифровые каналы: личный кабинет, электронные форматы представления деклараций и уведомлений.

"С 1 сентября 2026 года можно подать одно предварительное уведомление по НДФЛ и взносам на будущие периоды года. Это облегчает жизнь тем, у кого стабильный фонд оплаты труда", — уточняет Денис Балашов.

По словам Елены Шашкиной, расширяется практика экстерриториального рассмотрения деклараций и возражений, когда документы может анализировать инспекция вне региона регистрации налогоплательщика. ФНС может передать камеральную проверку уполномоченной ИФНС, уведомив бизнес в течение пяти рабочих дней. Это ускоряет процесс, но требует от бизнеса безошибочного ведения электронного документооборота и постоянного контроля сроков отправки отчётности.

Пени и налоговый контроль в 2026 году

Пени по налогам и страховым взносам в 2026 году завязаны на ключевую ставку Банка России. В 2026 году продолжает применяться ранее установленный дифференцированный порядок начисления пеней организациям. Сам механизм не является новым, однако его необходимо учитывать при планировании платежей и контроле состояния Единого налогового счета.

Период просрочки Порядок расчета Первые 30 календарных дней 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки С 31-го по 90-й день 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки С 91-го дня 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки

Отдельно взносы на травматизм всегда считаются по 1/300, независимо от срока просрочки.

Елена Шашкина поясняет, на практике это означает, что краткосрочная задержка платежа дороже обычного финансирования лишь умеренно, но уже после месяца просрочки ежедневные пени удваиваются относительно базового уровня и быстро превращаются в существенный финансовый фактор.

Налоговый контроль в 2026 году, по словам Екатерины Кузнецовой, все больше строится на автоматическом анализе данных. ФНС сопоставляет сведения отчетности, банковских операций, уведомлений и Единого налогового счета.

"В зоне риска находятся систематические ошибки в уведомлениях, резкое снижение налоговой нагрузки, признаки дробления бизнеса и применение льгот или специальных налоговых режимов без подтвержденного права", — отмечает эксперт.

Таким образом, наиболее затратным для организации остается период с 31-го по 90-й день просрочки. При этом размер пеней зависит от ключевой ставки Банка России, поэтому фактическая стоимость задолженности может меняться.

ЭДО в 2026 году

Налоговое администрирование становится преимущественно электронным. Бизнесу необходимо контролировать квалифицированные электронные подписи, входящие требования ФНС, сроки ответа, работу оператора ЭДО и настройки учетных программ.

По словам Екатерины Кузнецовой, особое значение имеет электронный обмен счетами-фактурами и документами по НДС. Пропуск требования или несвоевременный ответ повышает риск блокировки операций и налоговой ответственности. Налоговая система становится более цифровой, а контроль — более аналитическим. Своевременная корректировка финансовой модели и внутренних процессов позволит снизить риск доначислений, пеней и налоговых споров.

Через цифровой контур проходят не только декларации, но и пояснения, обмен документами при проверках, уведомления о льготах и запросах.

"Для бизнеса это означает необходимость инвестиций в надежную IT‑инфраструктуру, настройку внутренних регламентов по ЭДО и обучение персонала работе с новыми сервисами", — говорит Елена Шашкина.

Главное о налогах в 2026 году

Ключевые изменения для бизнеса перечислила Елена Шашкина:

ставка НДС повышается, а порог освобождения последовательно снижается;

НДФЛ становится прогрессивным, усиливается роль контроля совокупного дохода сотрудников;

льготы по страховым взносам для МСП сокращаются, оставаясь точечными для приоритетных отраслей;

налог на прибыль для ОСНО ужесточается через ограничения по убыткам и требования к международным структурам;

УСН получает более высокие лимиты и гибкий учет расходов, приближаясь к логике налога на прибыль;

ПСН и другие спецрежимы сохраняются, но работают в рамках новых, более строгих лимитов;

цифровизация отчетности и ЭДО становится обязательным элементом налогового администрирования;

налоговый контроль усиливается, что делает превентивное налоговое планирование критически важным.

« "Такой контур реформы превращает 2026 год в период адаптации бизнес‑моделей и налоговой стратегии: компаниям стоит заранее обсудить с банком и консультантами, как изменится их совокупная налоговая нагрузка и какие инструменты финансирования и планирования использовать в новых условиях", — говорит эксперт.

Бизнесу необходимо обновлять учетные программы, следить за разъяснениями ФНС, контролировать лимиты доходов и заранее оценивать последствия перехода на НДС.

Екатерина Кузнецова советует предпринимателям: