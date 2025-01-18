Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине
Блинкен назвал желание Украины закончить войну условием для договора с Россией
© AP Photo / Virginia MayoГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Virginia Mayo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уходящий с поста госсекретаря США Энтони Блинкен назвал желание Украины закончить конфликт с Россией условием для заключения хорошей сделки. Об этом он заявил на брифинге в Госдепартаменте.
«
"Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей (Украине. — Прим. ред.) договориться о хорошей сделке", — сказал он.
Блинкена на посту госсекретаря США сменит Марко Рубио, который ранее заявил, что окончание украинского конфликта должно быть одним из приоритетов американской политики. Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон.
Блинкен осудил желание Трампа присоединить Гренландию к США
8 января, 19:11
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для Москвы он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по украинскому урегулированию.
При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
Блинкен сделал неожиданное признание об Украине
4 января, 15:47