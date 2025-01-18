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Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2025
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01:20 18.01.2025 (обновлено: 12:25 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/uslovie-1994319841.html
Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине
Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2025
Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине
Уходящий с поста госсекретаря США Энтони Блинкен назвал желание Украины закончить конфликт с Россией условием для заключения хорошей сделки. Об этом он заявил... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:20:00+03:00
2025-01-18T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уходящий с поста госсекретаря США Энтони Блинкен назвал желание Украины закончить конфликт с Россией условием для заключения хорошей сделки. Об этом он заявил на брифинге в Госдепартаменте."Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей (Украине. — Прим. ред.) договориться о хорошей сделке", — сказал он.По словам Блинкена, Россия может якобы "получить передышку и снова атаковать". Поэтому, заявил госсекретарь, главным условием соглашения должна стать уверенность, что этого не произойдет.Блинкена на посту госсекретаря США сменит Марко Рубио, который ранее заявил, что окончание украинского конфликта должно быть одним из приоритетов американской политики. Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для Москвы он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по украинскому урегулированию.При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
https://ria.ru/20250117/blinken-1994296818.html
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Дональд Трамп
Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине

Блинкен назвал желание Украины закончить войну условием для договора с Россией

© AP Photo / Virginia MayoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уходящий с поста госсекретаря США Энтони Блинкен назвал желание Украины закончить конфликт с Россией условием для заключения хорошей сделки. Об этом он заявил на брифинге в Госдепартаменте.
«
"Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей (Украине. — Прим. ред.) договориться о хорошей сделке", — сказал он.
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Вчера, 21:08
По словам Блинкена, Россия может якобы "получить передышку и снова атаковать". Поэтому, заявил госсекретарь, главным условием соглашения должна стать уверенность, что этого не произойдет.
Блинкена на посту госсекретаря США сменит Марко Рубио, который ранее заявил, что окончание украинского конфликта должно быть одним из приоритетов американской политики. Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон.
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8 января, 19:11
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для Москвы он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по украинскому урегулированию.
При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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В миреСШАРоссияУкраинаЭнтони БлинкенДональд Трамп
 
 
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