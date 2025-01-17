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Число ОГЭ для получения аттестата могут сократить - РИА Новости, 17.01.2025
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16:54 17.01.2025 (обновлено: 23:03 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/oge-1994237513.html
Число ОГЭ для получения аттестата могут сократить
Число ОГЭ для получения аттестата могут сократить - РИА Новости, 17.01.2025
Число ОГЭ для получения аттестата могут сократить
В Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике для получения аттестата, документ размещен в думской электронной... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:54:00+03:00
2025-01-17T23:03:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике для получения аттестата, документ размещен в думской электронной базе."В соответствии с нормой законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — "Русский язык" и "Математика", а не по четырем, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", — сказано в пояснительной записке.Законопроект также предлагает одобрить новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов.По замыслу авторов инициативы, устанавливать такой порядок предстоит региональным органам власти в сфере образования. Они определят особенности учета результатов ОГЭ и вступительных испытаний, если их проведение предусмотрено порядком при приеме на обучение, с учетом необходимости обеспечения прав поступающих в образовательные организации в родном регионе.Формат ОГЭВ ноябре 2024 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил изменение формата основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесса поступления в колледжи и техникумы.Он рассказал, что будут изменены расчет оценки, применение результатов, выбор предметов: это нужно для того, чтобы появилось понимание, в каких школах и колледжах учитывать результаты экзаменов."Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был (учитывался. — Прим. ред.), а оценки за математику, физику, биологию, химию — они важны. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы", — объяснил Музаев.По его словам, изменения займут несколько лет.
https://ria.ru/20250113/ege-1993538990.html
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общество, россия, основной государственный экзамен (огэ), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Число ОГЭ для получения аттестата могут сократить

В Госдуме предложили разрешить сдавать ОГЭ только по двум предметам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольница во время подготовки к ОГЭ
Школьница во время подготовки к ОГЭ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьница во время подготовки к ОГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике для получения аттестата, документ размещен в думской электронной базе.
"В соответствии с нормой законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — "Русский язык" и "Математика", а не по четырем, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", — сказано в пояснительной записке.
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Законопроект также предлагает одобрить новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов.
По замыслу авторов инициативы, устанавливать такой порядок предстоит региональным органам власти в сфере образования. Они определят особенности учета результатов ОГЭ и вступительных испытаний, если их проведение предусмотрено порядком при приеме на обучение, с учетом необходимости обеспечения прав поступающих в образовательные организации в родном регионе.

Формат ОГЭ

В ноябре 2024 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил изменение формата основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесса поступления в колледжи и техникумы.
Он рассказал, что будут изменены расчет оценки, применение результатов, выбор предметов: это нужно для того, чтобы появилось понимание, в каких школах и колледжах учитывать результаты экзаменов.
"Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был (учитывался. — Прим. ред.), а оценки за математику, физику, биологию, химию — они важны. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы", — объяснил Музаев.
По его словам, изменения займут несколько лет.
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ОбществоРоссияОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Госдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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