https://ria.ru/20250118/peregovory-1994321013.html

В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией

В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией - РИА Новости, 18.01.2025

В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией, как только избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать финансовую... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:52:00+03:00

2025-01-18T01:52:00+03:00

2025-01-18T01:52:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией, как только избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать финансовую поддержку Киеву. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Трамп сможет закончить войну очень быстро, если просто отрубит Украину (От американского финансирования. — Прим. ред.). Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда он (Зеленский. — Прим. ред.) будет готов разговаривать с русскими", — сказал Джонсон.По мнению эксперта, команде Трампа придется принять реальность и со временем понять, что Россия может позволить себе не спешить с проведением переговоров и в любом случае закончит конфликт на своих условиях."Если ты врешь себе о реальности, это не меняет саму реальность", — пояснил Джонсон.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html

https://ria.ru/20250117/kreml-1994150479.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)