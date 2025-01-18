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В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией - РИА Новости, 18.01.2025
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01:52 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/peregovory-1994321013.html
В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией
В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией - РИА Новости, 18.01.2025
В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией, как только избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать финансовую... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:52:00+03:00
2025-01-18T01:52:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией, как только избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать финансовую поддержку Киеву. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Трамп сможет закончить войну очень быстро, если просто отрубит Украину (От американского финансирования. — Прим. ред.). Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда он (Зеленский. — Прим. ред.) будет готов разговаривать с русскими", — сказал Джонсон.По мнению эксперта, команде Трампа придется принять реальность и со временем понять, что Россия может позволить себе не спешить с проведением переговоров и в любом случае закончит конфликт на своих условиях."Если ты врешь себе о реальности, это не меняет саму реальность", — пояснил Джонсон.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией

Джонсон: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, если Трамп прекратит помощь

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией, как только избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать финансовую поддержку Киеву. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Трамп сможет закончить войну очень быстро, если просто отрубит Украину (От американского финансирования. — Прим. ред.). Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда он (Зеленский. — Прим. ред.) будет готов разговаривать с русскими", — сказал Джонсон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
Вчера, 11:58
По мнению эксперта, команде Трампа придется принять реальность и со временем понять, что Россия может позволить себе не спешить с проведением переговоров и в любом случае закончит конфликт на своих условиях.
«
"Если ты врешь себе о реальности, это не меняет саму реальность", — пояснил Джонсон.
Азовское море - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Кремле осудили пункт сделки Британии и Украины, касающийся Азовского моря
Вчера, 11:34
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине
01:20
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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