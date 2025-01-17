https://ria.ru/20250117/kompanija-1994265323.html
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства - РИА Новости, 17.01.2025
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства
Компания ООО "РУ-КОМ", которую в 2009 году учредил бывший министр Михаил Абызов, позднее осужденный за мошенничество, перешла в собственность государства,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:34:00+03:00
2025-01-17T18:34:00+03:00
2025-01-17T19:50:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания ООО "РУ-КОМ", которую в 2009 году учредил бывший министр Михаил Абызов, позднее осужденный за мошенничество, перешла в собственность государства, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости. В 2022 году Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о взыскании доли Абызова в уставном капитале компании в размере ста процентов. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с 16 января 2025 года произошла смена состава учредителей компании, теперь это Росимущество. Эти сведения подтверждаются данными Единого государственного реестра юридических лиц.Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.
https://ria.ru/20240725/mashina-1962003287.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, михаил абызов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Москва, Михаил Абызов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства
"РУ-КОМ" бывшего министра Абызова перешла в собственность государства
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания ООО "РУ-КОМ", которую в 2009 году учредил бывший министр Михаил Абызов, позднее осужденный за мошенничество, перешла в собственность государства, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В 2022 году Гагаринский районный суд Москвы
вынес решение о взыскании доли Абызова
в уставном капитале компании в размере ста процентов.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с 16 января 2025 года произошла смена состава учредителей компании, теперь это Росимущество
. Эти сведения подтверждаются данными Единого государственного реестра юридических лиц.
Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.
Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.