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Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства - РИА Новости, 17.01.2025
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18:34 17.01.2025 (обновлено: 19:50 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/kompanija-1994265323.html
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства - РИА Новости, 17.01.2025
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства
Компания ООО "РУ-КОМ", которую в 2009 году учредил бывший министр Михаил Абызов, позднее осужденный за мошенничество, перешла в собственность государства,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:34:00+03:00
2025-01-17T19:50:00+03:00
происшествия
москва
михаил абызов
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания ООО "РУ-КОМ", которую в 2009 году учредил бывший министр Михаил Абызов, позднее осужденный за мошенничество, перешла в собственность государства, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости. В 2022 году Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о взыскании доли Абызова в уставном капитале компании в размере ста процентов. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с 16 января 2025 года произошла смена состава учредителей компании, теперь это Росимущество. Эти сведения подтверждаются данными Единого государственного реестра юридических лиц.Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.
https://ria.ru/20240725/mashina-1962003287.html
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происшествия, москва, михаил абызов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Москва, Михаил Абызов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства

"РУ-КОМ" бывшего министра Абызова перешла в собственность государства

© РИА Новости / Алексей НикольскийБывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания ООО "РУ-КОМ", которую в 2009 году учредил бывший министр Михаил Абызов, позднее осужденный за мошенничество, перешла в собственность государства, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В 2022 году Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о взыскании доли Абызова в уставном капитале компании в размере ста процентов.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с 16 января 2025 года произошла смена состава учредителей компании, теперь это Росимущество. Эти сведения подтверждаются данными Единого государственного реестра юридических лиц.
Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.
Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.
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