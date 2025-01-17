https://ria.ru/20250117/khodorkovskiy-1994303212.html
Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры
Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры - РИА Новости, 17.01.2025
Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры
Столичный суд рассмотрит иск к супруге и детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* о признании их утратившими право пользования жилым помещением,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:50:00+03:00
2025-01-17T21:50:00+03:00
2025-01-17T22:42:00+03:00
москва
юкос
михаил ходорковский*
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Столичный суд рассмотрит иск к супруге и детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* о признании их утратившими право пользования жилым помещением, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. "В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И. О. к Ходорковской И. В., Ходорковской А. М., Ходорковскому И. М., Ходорковскому Г. М. о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета", — отметили в инстанции. Квартира, в которой зарегистрирована семья, принадлежит гражданке по фамилии Левина, следует из иска. "Поскольку ответчики в этой квартире не проживают, личных вещей не имеют, расходы по оплате коммунальных услуг не несут, истец полагает, что они утратили право пользования жилым помещением", — уточнили в суде. Как указано в картотеке инстанции, само заявление поступило 24 декабря 2024 года, однако дату заседания еще не назначили. Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, после помилования президентом в 2013 году уехал за границу. В мае 2022-го его внесли в реестр физлиц-иноагентов.В январе, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре против Ходорковского* возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты о спецоперации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html
https://ria.ru/20241021/khodorkovskiy-1979196072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, юкос, михаил ходорковский*
Москва, ЮКОС, Михаил Ходорковский*
Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры
Суд рассмотрит иск к семье Ходорковского о снятии их с учета в квартире в Москве
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Столичный суд рассмотрит иск к супруге и детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* о признании их утратившими право пользования жилым помещением, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы.
«
"В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И. О. к Ходорковской И. В., Ходорковской А. М., Ходорковскому И. М., Ходорковскому Г. М. о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета", — отметили в инстанции.
Квартира, в которой зарегистрирована семья, принадлежит гражданке по фамилии Левина, следует из иска.
"Поскольку ответчики в этой квартире не проживают, личных вещей не имеют, расходы по оплате коммунальных услуг не несут, истец полагает, что они утратили право пользования жилым помещением", — уточнили в суде.
Как указано в картотеке инстанции, само заявление поступило 24 декабря 2024 года, однако дату заседания еще не назначили.
Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, после помилования президентом в 2013 году уехал за границу. В мае 2022-го его внесли в реестр физлиц-иноагентов.
В январе, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре против Ходорковского* возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты о спецоперации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.