https://ria.ru/20250117/khodorkovskiy-1994303212.html

Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры

Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры - РИА Новости, 17.01.2025

Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры

Столичный суд рассмотрит иск к супруге и детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* о признании их утратившими право пользования жилым помещением,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:50:00+03:00

2025-01-17T21:50:00+03:00

2025-01-17T22:42:00+03:00

москва

юкос

михаил ходорковский*

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Столичный суд рассмотрит иск к супруге и детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* о признании их утратившими право пользования жилым помещением, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. "В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И. О. к Ходорковской И. В., Ходорковской А. М., Ходорковскому И. М., Ходорковскому Г. М. о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета", — отметили в инстанции. Квартира, в которой зарегистрирована семья, принадлежит гражданке по фамилии Левина, следует из иска. "Поскольку ответчики в этой квартире не проживают, личных вещей не имеют, расходы по оплате коммунальных услуг не несут, истец полагает, что они утратили право пользования жилым помещением", — уточнили в суде. Как указано в картотеке инстанции, само заявление поступило 24 декабря 2024 года, однако дату заседания еще не назначили. Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, после помилования президентом в 2013 году уехал за границу. В мае 2022-го его внесли в реестр физлиц-иноагентов.В январе, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре против Ходорковского* возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты о спецоперации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html

https://ria.ru/20241021/khodorkovskiy-1979196072.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, юкос, михаил ходорковский*