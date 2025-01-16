Британия установила мировой рекорд, обогнав Россию
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Летом уже прошлого года СМИ Великобритании вывесили скорбные информационные флаги, сообщающие, что былая империя с грохотом вывалилась из первой мировой десятки стран по показателю промышленного потенциала. Широкая общественность тогда либо посокрушалась, либо позлорадствовала, но в целом удовлетворилась самим фактом. В начале 2025-го стали известны и причины произошедшего, точнее, динамика общих процессов в экономике и энергетике, которые уверенно идут себе дальше.
Великобритания помпезно установила новый исторический рекорд — стоимость электроэнергии для бытовых потребителей королевства теперь выше среднемировых на 80%, а для промышленных — на 50. И все это под не прекращающиеся манифесты о самой передовой зеленой энергетике, самой высокой доле ВИЭ и опережающих темпах отказа от ископаемого топлива. Даже студент знает, что энергия — это расчетный базис реального сектора, поэтому западное экспертное сообщество, давно перешагнувшее студенческие рамки, прогнозирует дальнейшую стагнацию британской экономики, падение конкурентоспособности производимых здесь товаров, деградацию индустриального сектора в целом и инфляцию.
Общую картину рекорда дополняет неотвратимая обязанность рефинансирования накопленного государственного долга в размере 200 миллиардов долларов при ключевой ставке 4,75 процента — самой высокой за последние 20 лет. Понимаем мгновенный скепсис читателей, быстро сравнивших данный показатель с российским. Однако тут имеется неафишируемая разница.
На момент начала СВО, когда Великобритания от лица Старого Света возглавила крестовый санкционный поход против России, ключевая ставка там была 0,1 процента. Несложно подсчитать динамику роста, в рамках которой у России ставка выросла на единичные проценты, а у Британии — кратно. Притом что Лондон во многом так и остается центром западного финансового мира и против него не действуют никакие ограничительные меры, если, конечно, таковыми не считать управленческий гений бесконечно сменяющихся правительств.
Можно пошутить, что СВО идет и против Великобритании, так как по итогам двух последних лет опосредованной войны с Россией объем выпускаемых британских товаров неизменно сокращался, едва превышая 200 миллиардов фунтов (259 миллиардов долларов). Британию в этой гонке уже обогнали извечно конкурирующая Франция, а также Италия и Россия. Последнее особенно обидно для исторических русофобов с Туманного Альбиона.
Процессы эти, конечно же, запущены были не вчера, и тут стоит перелистать книгу нашей памяти назад, в 2016-й, когда произошел уже подзабытый Brexit. Исследовательский институт международных отношений CIDOB со штаб-квартирой в Барселоне напоминает основные причины, по которым Лондон засобирался на выход из дружной европейской коммуналки, куда вступил в далеком 1973 году.
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Британия категорически не желала подчинять собственное законодательство европейскому. Не хотела терять персональное членство во Всемирной торговой организации. Рассчитывала ужесточить пограничный и таможенный контроль вокруг острова. Отказывалась быть одним из крупнейших доноров общеевропейского бюджета, уверяя своих граждан, что сэкономленные миллиарды будут пущены на улучшение системы здравоохранения. Обвиняла Евросоюз в принудительной бюрократизации — в первую очередь бизнес-процессов. Надеялась создать собственный мощный рынок труда, чутко регулируя ввоз трудовых мигрантов. Также в Лондоне посчитали более верным, если налог на добавленную стоимость и другие отчисления от физических и юридических лиц будут целиком оставаться в британской казне.
От себя добавим, что немаловажную роль в Brexit сыграл и китайский фактор. Воротилы Сити, обладающие исчерпывающим массивом финансовой информации, понимали неизбежность торговой войны США и Китая. Выходя из ЕС, Лондон рассчитывал в прямом смысле отсидеться за проливом, во-первых, ограниченно ввязываясь в торговое противостояние с Пекином, во-вторых, защитившись таким образом от китайской экспансии. Например, в отрасли металлургии, где КНР на рынках ЕС стала агрессивно демпинговать, в сжатые сроки подмяв под себя половину рынка.
Естественно, это — предельно упрощенная мотивация, так как массив побудительных причин был несравнимо больше и сложнее, но он позволяет понять, на чем строилась пропаганда, призванная убедить сограждан проголосовать за выход из ставшей давно привычной географической и торгово-финансовой системы координат.
В энергетическом плане Лондон тоже рассчитывал на индивидуальную игру, отвязанную от ограничений Евросоюза. Напомним, что аномально холодной зимой 2021-2022 годов (когда от переохлаждения умерли рекордные 14,5 тысячи британцев) королевство напрямую покупало у России сжиженный природный газ. Целыми газовозами.
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В привязке к России и периоду проведения СВО нужно также вспомнить, что именно Великобритания была (наряду с США) главным спонсором украинского национализма, подготовки украинской армии и спецслужб, коих рассчитывали бросить в качестве тренировки против Донбасса, а затем и России. Представитель украинской переговорной группы в Стамбуле признался, что вести с Москвой обсуждение любого перемирия прямо запретил тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Сменивший его Риши Сунак обещал Киеву четверть миллиарда фунтов на оружие в обмен на литиевые и прочие украинские месторождения. Действующий премьер Кит Стармер держится в том же внешнеполитическом фарватере, клеймя любого, кто заикается о мирных путях урегулирования украинского конфликта.
К слову, ровно год назад Министерство торговли Великобритании опубликовало праздничный доклад под названием "Brexit. Четвертая годовщина". Читать его в январе 2025-го — истинное удовольствие.
Потому как зимой 2024 года Лондон уверял, что национальная экономика будет расти быстрее Германии и Франции, а к 2028-му она по темпам и объему кумулятивного роста обгонит даже Японию, став третьей наиболее динамично развивающейся экономикой мира. Сограждан уверяли, что уже буквально завтра Великобритания по уровню технологичности, особенно в сфере энергетики, обгонит такие государства, как Южная Корея и Израиль. Отмечается, что страна стала пятым по величине экспортером товаров и услуг, правда, почему-то только за 2022 год, а о дальнейших успехах данных нет.
Еще смешнее становится, если дочитать до результатов производственного сектора. Великобритания заняла восьмое место в мире по объему промышленного производства. Со сноской, что это было в 2021-м, а дальше — вновь сияющая статистическая пустота.
В качестве резюме нашей сегодняшней беседы правильно было бы вспомнить и стремление Британии закрыться от несущейся волны глобализации. И отметить, что в XXI веке отсидеться "за каналом" не выйдет чисто в силу физических реалий. На планете больше нет закрытых и защищенных анклавов — и любые колебания глобального маятника накрывают всех без исключения. Будь ты хоть трижды империей.