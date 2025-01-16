https://ria.ru/20250116/britaniya-1993919039.html

Британия установила мировой рекорд, обогнав Россию

Британия установила мировой рекорд, обогнав Россию - РИА Новости, 16.01.2025

Британия установила мировой рекорд, обогнав Россию

Летом уже прошлого года СМИ Великобритании вывесили скорбные информационные флаги, сообщающие, что былая империя с грохотом вывалилась из первой мировой десятки РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:06:00+03:00

экономика

россия

великобритания

лондон

риши сунак

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евросоюз

борис джонсон

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Летом уже прошлого года СМИ Великобритании вывесили скорбные информационные флаги, сообщающие, что былая империя с грохотом вывалилась из первой мировой десятки стран по показателю промышленного потенциала. Широкая общественность тогда либо посокрушалась, либо позлорадствовала, но в целом удовлетворилась самим фактом. В начале 2025-го стали известны и причины произошедшего, точнее, динамика общих процессов в экономике и энергетике, которые уверенно идут себе дальше.Великобритания помпезно установила новый исторический рекорд — стоимость электроэнергии для бытовых потребителей королевства теперь выше среднемировых на 80%, а для промышленных — на 50. И все это под не прекращающиеся манифесты о самой передовой зеленой энергетике, самой высокой доле ВИЭ и опережающих темпах отказа от ископаемого топлива. Даже студент знает, что энергия — это расчетный базис реального сектора, поэтому западное экспертное сообщество, давно перешагнувшее студенческие рамки, прогнозирует дальнейшую стагнацию британской экономики, падение конкурентоспособности производимых здесь товаров, деградацию индустриального сектора в целом и инфляцию.Общую картину рекорда дополняет неотвратимая обязанность рефинансирования накопленного государственного долга в размере 200 миллиардов долларов при ключевой ставке 4,75 процента — самой высокой за последние 20 лет. Понимаем мгновенный скепсис читателей, быстро сравнивших данный показатель с российским. Однако тут имеется неафишируемая разница.На момент начала СВО, когда Великобритания от лица Старого Света возглавила крестовый санкционный поход против России, ключевая ставка там была 0,1 процента. Несложно подсчитать динамику роста, в рамках которой у России ставка выросла на единичные проценты, а у Британии — кратно. Притом что Лондон во многом так и остается центром западного финансового мира и против него не действуют никакие ограничительные меры, если, конечно, таковыми не считать управленческий гений бесконечно сменяющихся правительств.Можно пошутить, что СВО идет и против Великобритании, так как по итогам двух последних лет опосредованной войны с Россией объем выпускаемых британских товаров неизменно сокращался, едва превышая 200 миллиардов фунтов (259 миллиардов долларов). Британию в этой гонке уже обогнали извечно конкурирующая Франция, а также Италия и Россия. Последнее особенно обидно для исторических русофобов с Туманного Альбиона.Процессы эти, конечно же, запущены были не вчера, и тут стоит перелистать книгу нашей памяти назад, в 2016-й, когда произошел уже подзабытый Brexit. Исследовательский институт международных отношений CIDOB со штаб-квартирой в Барселоне напоминает основные причины, по которым Лондон засобирался на выход из дружной европейской коммуналки, куда вступил в далеком 1973 году.Британия категорически не желала подчинять собственное законодательство европейскому. Не хотела терять персональное членство во Всемирной торговой организации. Рассчитывала ужесточить пограничный и таможенный контроль вокруг острова. Отказывалась быть одним из крупнейших доноров общеевропейского бюджета, уверяя своих граждан, что сэкономленные миллиарды будут пущены на улучшение системы здравоохранения. Обвиняла Евросоюз в принудительной бюрократизации — в первую очередь бизнес-процессов. Надеялась создать собственный мощный рынок труда, чутко регулируя ввоз трудовых мигрантов. Также в Лондоне посчитали более верным, если налог на добавленную стоимость и другие отчисления от физических и юридических лиц будут целиком оставаться в британской казне.От себя добавим, что немаловажную роль в Brexit сыграл и китайский фактор. Воротилы Сити, обладающие исчерпывающим массивом финансовой информации, понимали неизбежность торговой войны США и Китая. Выходя из ЕС, Лондон рассчитывал в прямом смысле отсидеться за проливом, во-первых, ограниченно ввязываясь в торговое противостояние с Пекином, во-вторых, защитившись таким образом от китайской экспансии. Например, в отрасли металлургии, где КНР на рынках ЕС стала агрессивно демпинговать, в сжатые сроки подмяв под себя половину рынка.Естественно, это — предельно упрощенная мотивация, так как массив побудительных причин был несравнимо больше и сложнее, но он позволяет понять, на чем строилась пропаганда, призванная убедить сограждан проголосовать за выход из ставшей давно привычной географической и торгово-финансовой системы координат.В энергетическом плане Лондон тоже рассчитывал на индивидуальную игру, отвязанную от ограничений Евросоюза. Напомним, что аномально холодной зимой 2021-2022 годов (когда от переохлаждения умерли рекордные 14,5 тысячи британцев) королевство напрямую покупало у России сжиженный природный газ. Целыми газовозами.В привязке к России и периоду проведения СВО нужно также вспомнить, что именно Великобритания была (наряду с США) главным спонсором украинского национализма, подготовки украинской армии и спецслужб, коих рассчитывали бросить в качестве тренировки против Донбасса, а затем и России. Представитель украинской переговорной группы в Стамбуле признался, что вести с Москвой обсуждение любого перемирия прямо запретил тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Сменивший его Риши Сунак обещал Киеву четверть миллиарда фунтов на оружие в обмен на литиевые и прочие украинские месторождения. Действующий премьер Кит Стармер держится в том же внешнеполитическом фарватере, клеймя любого, кто заикается о мирных путях урегулирования украинского конфликта.К слову, ровно год назад Министерство торговли Великобритании опубликовало праздничный доклад под названием "Brexit. Четвертая годовщина". Читать его в январе 2025-го — истинное удовольствие.Потому как зимой 2024 года Лондон уверял, что национальная экономика будет расти быстрее Германии и Франции, а к 2028-му она по темпам и объему кумулятивного роста обгонит даже Японию, став третьей наиболее динамично развивающейся экономикой мира. Сограждан уверяли, что уже буквально завтра Великобритания по уровню технологичности, особенно в сфере энергетики, обгонит такие государства, как Южная Корея и Израиль. Отмечается, что страна стала пятым по величине экспортером товаров и услуг, правда, почему-то только за 2022 год, а о дальнейших успехах данных нет.Еще смешнее становится, если дочитать до результатов производственного сектора. Великобритания заняла восьмое место в мире по объему промышленного производства. Со сноской, что это было в 2021-м, а дальше — вновь сияющая статистическая пустота.В качестве резюме нашей сегодняшней беседы правильно было бы вспомнить и стремление Британии закрыться от несущейся волны глобализации. И отметить, что в XXI веке отсидеться "за каналом" не выйдет чисто в силу физических реалий. На планете больше нет закрытых и защищенных анклавов — и любые колебания глобального маятника накрывают всех без исключения. Будь ты хоть трижды империей.

https://ria.ru/20250115/evropa-1993712239.html

https://ria.ru/20250111/evropa-1993188974.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, россия, великобритания, лондон, риши сунак, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, борис джонсон, аналитика