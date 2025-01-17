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Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 17.01.2025 (обновлено: 16:12 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/atacms-1994215901.html
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
ВСУ в четверг попытались ударить шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, заявило российское военное ведомство. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:22:00+03:00
2025-01-17T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
вооруженные силы украины
владимир путин
белгородская область
украина
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ в четверг попытались ударить шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, заявило российское военное ведомство."Вчера, 16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", — говорится в сообщении.Отмечается, что все ракеты сбили. Жертв и разрушений нет. "Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", — подчеркнули в ведомстве.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994211526.html
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в мире, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белгородская область, Украина, Россия
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области

Минобороны готовит ответ на удар ВСУ 6 ракетами ATACMS по Белгородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДетонатор ракеты ATACMS
Детонатор ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Детонатор ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ в четверг попытались ударить шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, заявило российское военное ведомство.
"Вчера, 16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", — говорится в сообщении.
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ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине
Вчера, 15:07
Отмечается, что все ракеты сбили. Жертв и разрушений нет.
"Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", — подчеркнули в ведомстве.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2025
16 января, 15:40
 
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