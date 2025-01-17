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Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
ВСУ в четверг попытались ударить шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, заявило российское военное ведомство. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:22:00+03:00
2025-01-17T15:22:00+03:00
2025-01-17T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ в четверг попытались ударить шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, заявило российское военное ведомство."Вчера, 16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", — говорится в сообщении.Отмечается, что все ракеты сбили. Жертв и разрушений нет. "Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", — подчеркнули в ведомстве.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994211526.html
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Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Минобороны готовит ответ на удар ВСУ 6 ракетами ATACMS по Белгородской области