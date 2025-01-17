https://ria.ru/20250117/krazha-1994149527.html

В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек

В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек - РИА Новости, 17.01.2025

В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 17.01.2025

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ирина волк

сочи

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В Сочи мои коллеги задержали подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, из арендованных гражданами сейфовых ячеек. В течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денежных средств, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре, — говорится в публикации.Полицейские вскоре установили, что к хищениям может быть причастен исполнительный директор организации, его задержали на рабочем месте.Волк уточнила, что часть похищенного нашли в тайнике в лесу — 600 тысяч долларов, их изъяли.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html

https://ria.ru/20241121/baza-1984964668.html

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Задержание в Сочи подозреваемого в хищении 168 миллионов рублей В Сочи поймали подозреваемого в недавнем хищении 168 млн рублей из сейфовых ячеек депозитарного центра, сообщило МВД. Полиция установила, что к преступлениям может быть причастен исполняющий директор организации, фигурант был задержан на рабочем месте. Часть похищенных денег нашли в тайнике в лесу. 2025-01-17T11:29 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ирина волк, сочи, происшествия