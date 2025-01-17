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Космические перспективы: Штаты нашли способ обмануть Россию

Космические перспективы: Штаты нашли способ обмануть Россию - РИА Новости, 17.01.2025

Космические перспективы: Штаты нашли способ обмануть Россию

Возможные переговоры между президентом Путиным и еще не президентом Трампом будоражат общественность: вдруг нас опять обманут? Горький опыт Минских соглашений... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:00:00+03:00

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Возможные переговоры между президентом Путиным и еще не президентом Трампом будоражат общественность: вдруг нас опять обманут? Горький опыт Минских соглашений не забыт — вряд ли кто-то ожидал тогда от респектабельных западных политиков, что они так наплюют на собственную репутацию, сделавшись абсолютно недоговороспособными в глазах всего мира.Да и Стамбульские соглашения были сорваны по причине той же неадекватности Запада — притопал Борис Джонсон и все порушил как слон в посудной лавке. Вот как с ними договариваться?Растерянности добавляют сюрреалистичные инициативы американских контрагентов. Так, издание The Hill поделилось идеей "подсластить сделку" для Москвы, предложив русским участвовать в американской программе освоения космоса "Артемида" "в обмен на мир с Киевом".Получается какой-то ремейк фильма "Цирк": приезжает к нам прекрасная американка в облегающем трико и, зазывно крутя бедрами, поет: "Я из пушки в небо уйду! Диги-диги-ду!" Ага, так мы и поверили.Дело в том, что пресловутая программа нового полета на Луну — сейчас она называется "Артемида", а до этого было "Созвездие", которое прикрыли по причине невыполнения, — не работает примерно никак. Почти четверть века в США возятся с этой темой, а воз и ныне там — до Луны по-прежнему как до Луны.На сегодня программа "Артемида" стала бесформенным политически-бюрократическим проектом, в который приглашают всех кому не лень — даже такие далекие от космоса страны, как, например, Румыния и Эквадор.Россия тем временем успешно развивает сотрудничество в космосе с Китаем. Мы планируем вместе осваивать Луну, и есть подозрение, что нам это удастся раньше, чем американцам.По причине международной напряженности все больше наших космических технологий должны оставаться секретными. Например, мы умеем сбивать спутники — что было продемонстрировано в 2021 году на примере старого советского спутника "Целина-Д". Разве нам нужно, чтобы американские коллеги совали свой длинный нос в наши разработки?Американцы выступили с этой инициативой, чтобы: первое — разжиться нашими технологиями, второе — разрушить наш альянс с Китаем в космической сфере. Об этом они пишут открытым текстом.И при чем вообще здесь Украина?Судьбу этого территориального новообразования будут обсуждать взрослые люди — без какого-то участия самой Украины. В данном failed state попросту нет законных лидеров, которые могли бы ее представлять.Только что помощник российского президента, постоянный член Совбеза РФ Николай Патрушев довел до американцев, что европейских лидеров за переговорным столом Москва тоже видеть не желает. Насмотрелись уже на их скошенные к носу от беспрестанного вранья глаза, хватит."Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем, — сказал Патрушев. — Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния, и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России".Требования России остаются теми же: международное признание новых регионов, вошедших в состав нашей страны, и нейтралитет б. УССР. Никакого членства, получленства или отложенного членства Украины в НАТО. Надо повторять это для непонятливых? Будем терпеливо повторять.Захотят ли нас обмануть? Это всегда возможно — у западных стран в этом плане репутация известная. Однако сегодня у нас есть все силы любому обману противостоять.Те же американцы и англичане, едва заключив со Сталиным Ялтинские соглашения, меньше чем через год затеяли операцию "Немыслимое". Она потому так и называлась, что никто себе и представить не мог, что главного союзника, отдавшего миллионы жизней для победы над общим врагом, можно так нагло предать.Потом были план "Дропшот" и новые раунды холодной войны против нас. Ялтинские соглашения трещали по швам, но держались. Что их обеспечивало? Самая сильная в мире Советская армия и совокупная мощь самодостаточной экономики социалистического блока.Сейчас у нас есть все, чтобы заставить контрагентов выполнять все договоренности, а еще — обкатанная в боях сильнейшая армия и показавшая чудеса устойчивости экономика. В 2014-м, будем честны, у нас такой базы не было, мы ее только создавали.Наши контрагенты должны четко понимать: если они захотят опять пошалить с договоренностями или будут под разными предлогами затягивать дипломатический процесс, то предмет договора просто исчезнет. "Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", — отметил по этому поводу Николай Патрушев.Что вообще-то будет закономерным концом для этого химерического образования: "Мэри, в небо улетай, до свиданья, гудбай!"

https://ria.ru/20250116/preduprezhdenie-1993953189.html

https://ria.ru/20250116/pomosch-1993944198.html

https://ria.ru/20250116/sistema-1993935955.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993909717.html

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