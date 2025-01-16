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Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции

Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции - РИА Новости, 16.01.2025

Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции

Пятнадцать месяцев ада на Ближнем Востоке подходят к концу? Израиль и ХАМАС фактически достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, и есть большая... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:00:00+03:00

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Пятнадцать месяцев ада на Ближнем Востоке подходят к концу? Израиль и ХАМАС фактически достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, и есть большая вероятность того, что оно будет соблюдаться. ХАМАС освободит заложников в несколько этапов, а Израиль отпустит часть палестинских заключенных и выведет войска из Газы. Последний пункт — самый сложный, потому что израильские политики и чиновники самого разного уровня не раз говорили о намерениях сохранить контроль как минимум над частью сектора: его северными районами, полосой, рассекающей сектор с востока на запад и разделяющей его надвое, территорией вдоль границ сектора с Израилем... Сейчас Нетаньяху принудили согласиться с постепенным полным выводом войск, но если этого не случится, договоренности будут сорваны и боевые действия возобновятся.Как же, однако, удалось достигнуть даже такого соглашения? Несмотря на то что Трамп обещал ХАМАС "ад", если заложники не будут освобождены до дня его инаугурации, в реальности уступить пришлось Израилю. Уходящая и приходящая американские администрации совместно додавили Нетаньяху, у которого, впрочем, не было хороших вариантов. Хотя некоторым кажется, что Израиль победил в 15-месячном конфликте, причем не просто в Газе, а в регионе в целом: командование ХАМАС убито, как и лидеры ливанской "Хезболлы", в Сирии обрушилась власть Асада, а позиции Ирана в регионе ослаблены — в реальности это даже хуже, чем пиррова победа.Потому что Израиль не победил Газу. Как написал в израильской газете "Гаарец" один писатель: "Даже если мы оккупируем весь Ближний Восток и даже если все сдадутся нам, мы не победим Газу". Ведь настоящей целью Нетаньяху было не возмездие за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, не разгром его структуры и не освобождение заложников. Главной задачей была ликвидация Газы как таковой. Жителей нужно было настолько запугать, чтобы они были согласны уехать куда угодно. На крайний случай их можно было бы сгруппировать в части сектора, оторвав от него северную территорию. Воля к сопротивлению должна была быть полностью сломлена, и на оставшуюся часть Газы Израиль потом допустил бы представителей арабских стран, которые взяли бы на себя восстановление Газы, в целом остававшейся бы под израильским прицелом и контролем.Но, убив почти 50 тысяч человек (хотя последние данные западных экспертов говорят о том, что в реальности жертв больше 70 тысяч), включая всю верхушку и костяк актива ХАМАС, устроив реальный геноцид (с бомбежками больниц, голодом и блокадой), уничтожив большую часть домов, инфраструктуры и экономики Газы, Израиль не смог сломить палестинское сопротивление. Даже американский госсекретарь Блинкен был вынужден на днях признать, что ХАМАС набрало столько же бойцов, сколько потеряло, а значит, партизанская война против превосходящих сил оккупантов будет продолжаться.Именно поэтому Нетаньяху и был вынужден отступить. Хотя он объявит о победе и достижении целей, в самом Израиле понимают, что не получили желаемого. Как пишет израильская пресса: "Мы первые, кто заплатили цену за избрание Трампа. Нас насилуют, заставляя принять сделку. А мы ожидали, что будем контролировать север Газы и не пускать гумпомощь".Соглашение называют "позорным и подлым", а лидер ультрашовинистов министр Бен Гвир вообще назвал его "сделкой о капитуляции". Радикалы сейчас могут выйти из правительства — и тогда Нетаньяху пойдет на досрочные выборы. Попытавшись продать себя израильтянам как "победителя", но его пиррова победа в Газе будет очень дорого стоить Израилю.Потому что за последние 15 месяцев фраза "геноцид евреев" приобрела во всем мире второй смысл: это теперь не только геноцид в отношении еврейского населения в ходе Второй мировой, но и геноцид, осуществленный еврейским государством в отношении палестинцев Газы на глазах у всего возмущенного человечества. Ему нет никаких оправданий и объяснений, и приговор "виновен в геноциде" будет вынесен в отношении не только Нетаньяху, но и самого государства, построенного на земле и крови местных жителей. И поэтому это куда хуже, чем пиррова победа, — это стратегическое моральное и политическое поражение Израиля.

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в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, аналитика