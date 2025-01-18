Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США
Йеллен: Минфин США с 21 января начнет предпринимать меры для избежания дефолта
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжанет Йеллен
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Министерство финансов США с 21 января начнет предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня государственного долга, заявил глава Минфина Джанет Йеллен.
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"Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января", — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США в связи с достижением потолка госдолга и угрозой дефолта.
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Йеллен добавила, что чрезвычайные меры продлятся до 14 марта. Она предупредила, что период действия чрезвычайных мер будет сопровождаться "значительной неопределенностью, " включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед".
"Я с уважением призываю конгресс действовать оперативно", — заявила глава Минфина.
Двадцать первого декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который позволил предотвратить шатдаун. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренного новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.