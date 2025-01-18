https://ria.ru/20250118/yellen-1994318667.html

Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США

Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США - РИА Новости, 18.01.2025

Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США

Министерство финансов США с 21 января начнет предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T00:51:00+03:00

2025-01-18T00:51:00+03:00

2025-01-18T09:09:00+03:00

сша

в мире

джанет йеллен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_07170d50ccb16283795e5f05bdeba466.jpg

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Министерство финансов США с 21 января начнет предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня государственного долга, заявил глава Минфина Джанет Йеллен."Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января", — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США в связи с достижением потолка госдолга и угрозой дефолта.Йеллен добавила, что чрезвычайные меры продлятся до 14 марта. Она предупредила, что период действия чрезвычайных мер будет сопровождаться "значительной неопределенностью, " включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед"."Я с уважением призываю конгресс действовать оперативно", — заявила глава Минфина.Двадцать первого декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который позволил предотвратить шатдаун. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренного новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20241228/ssha-1991776496.html

https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994081313.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, джанет йеллен