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Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США - РИА Новости, 18.01.2025
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00:51 18.01.2025 (обновлено: 09:09 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/yellen-1994318667.html
Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США
Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США - РИА Новости, 18.01.2025
Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США
Министерство финансов США с 21 января начнет предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:51:00+03:00
2025-01-18T09:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Министерство финансов США с 21 января начнет предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня государственного долга, заявил глава Минфина Джанет Йеллен.&quot;Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас &lt;…&gt; о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января&quot;, — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США в связи с достижением потолка госдолга и угрозой дефолта.Йеллен добавила, что чрезвычайные меры продлятся до 14 марта. Она предупредила, что период действия чрезвычайных мер будет сопровождаться "значительной неопределенностью, " включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед"."Я с уважением призываю конгресс действовать оперативно", — заявила глава Минфина.Двадцать первого декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который позволил предотвратить шатдаун. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренного новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20241228/ssha-1991776496.html
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сша, в мире, джанет йеллен
США, В мире, Джанет Йеллен
Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США

Йеллен: Минфин США с 21 января начнет предпринимать меры для избежания дефолта

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Министерство финансов США с 21 января начнет предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня государственного долга, заявил глава Минфина Джанет Йеллен.
«

"Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января", — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США в связи с достижением потолка госдолга и угрозой дефолта.

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28 декабря 2024, 00:51
Йеллен добавила, что чрезвычайные меры продлятся до 14 марта. Она предупредила, что период действия чрезвычайных мер будет сопровождаться "значительной неопределенностью, " включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед".
"Я с уважением призываю конгресс действовать оперативно", — заявила глава Минфина.
Двадцать первого декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который позволил предотвратить шатдаун. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренного новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.
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СШАВ миреДжанет Йеллен
 
 
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