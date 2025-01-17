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Пираты XXI века: "русская угроза" вышла на новый уровень

Пираты XXI века: "русская угроза" вышла на новый уровень - РИА Новости, 17.01.2025

Пираты XXI века: "русская угроза" вышла на новый уровень

У каждого шведа в каждом поколении за последние 70 лет есть минимум один знакомый или знакомый знакомого, который "видел русскую подлодку". Об этом национальном РИА Новости, 17.01.2025

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У каждого шведа в каждом поколении за последние 70 лет есть минимум один знакомый или знакомый знакомого, который "видел русскую подлодку". Об этом национальном феномене в Швеции написаны книги. "Видеть русскую подлодку" там — часть культурного кода. Как Карлсон, который живет на крыше.Только взрослые фантазии, в отличие от детских, имеют реальные международные последствия. Так, фантом русской подлодки в массовом сознании шведов объясняет, почему Швеция с такой легкостью отказалась от двухсотлетнего нейтралитета и пошла навстречу желанию США втянуть ее в НАТО. Фобии, мифы, навязчивые идеи — это все формирует реальность и помогает ее менять. Для этого мифы не только используют, но и придумывают.Например, после европейской интеграции Прибалтики последняя оказалась энергетическим островом ЕС, который входит в общую энергосистему России и Белоруссии, а не Евросоюза. Для исправления ситуации страны Балтии были соединены электрокабелями с Польшей и Скандинавией. Эти электрокабели регулярно обрываются. Скажем, электрокабель Nord Balt, проложенный между Литвой и Швецией по дну Балтийского моря, выходил из строя восемь раз за один 2016 год.До последнего времени никому не приходило в голову задаться вопросом, почему периодически дает сбои электропроводка. Техника подводит — версия по умолчанию. Даже на фоне неуклонно ухудшающихся отношений с Россией в поломках никто не подозревал "руку Москвы". И вот с прошлого года из Прибалтики пошла волна рассуждений о том, что кабели не могут постоянно ломаться просто так. К этому может быть причастна Россия. Может и не быть, потому что фактов никаких нет, признаков и тем более доказательств российских диверсий — тоже. Но может и быть. Потому что все мы знаем, какая она, эта Россия. Highly likely — в общем, не исключено.Первая причина, по которой у местных политиков открылись глаза на причины прибалтийских проблем в энергетике, — на поверхности и Россию беспокоить особенно не должна. В следующем месяце страны Балтии обещают выйти из БРЭЛЛ — общей энергосистемы с Россией и Белоруссией. Если до сих сбои в работе электрокабелей на потребителях никак не сказывались, потому что была дублирующая инфраструктура, то с февраля литовцы, латыши и эстонцы будут регулярно сидеть без света. Это положение дел электорату придется как-то объяснять. Но власти же не могут объяснить это своей глупостью, некомпетентностью, несоответствию занимаемым должностям. Выход стандартный: свалить все на мифического русского стрелочника, на сей раз — подводного.Другой, и самый серьезный вопрос: почему другие страны НАТО включились в эту игру и стали подыгрывать прибалтийским коллегам в их обычной практике решать внутренние задачи за счет русофобии? Ведь из детских страшилок уже последовали взрослые последствия. НАТО усилила военное присутствие на Балтике для "защиты критической подводной инфраструктуры", штаб альянса начал операцию "Балтийский часовой" по патрулированию морской акватории. Евросоюз вводит санкции против "теневого флота РФ": якобы российских торговых судов под нероссийскими флагами, которые якобы перевозят санкционные товары и попутно якобы обрывают подводные кабели. То есть санкции вводятся буквально против "летучих русских".А главное — снова найден предлог поговорить о возможности закупорки российских судов в Финском заливе. То есть о лишении России выхода в Балтику и блокаде Калининградской области по воде. К этому логически и сводится вся возня.Однако речь даже не о Финском заливе, Калининградской области и Балтийском море. Речь о том, что Мировой океан перестает быть нейтральным пространством. Западу, стремящемуся вернуть свое глобальное доминирование, нужен присмотр над мировой торговлей, а для этого нужно контролировать морские торговые пути. Поэтому страны НАТО — это будущие корсары XXI века. Морское судоходство станет небезопасным не только у берегов Сомали и будет все больше милитаризироваться.Готова ли Россия к приходу этого дивного нового мира — тема не одной колонки, а аналитических докладов и книг. Достаточно сказать, что в прошлом году было создано Управление морской политики при президенте РФ. Такие институциональные решения значат много больше отдельных кадровых назначений. Россия активно готовится к следующему — постукраинскому или метаукраинскому — этапу своих отношений с Западом.

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россия, швеция, прибалтика, нато, аналитика