Детские пособия в 2025 году: кому положены и как их получить
© iStock.com / evgenyatamanenkoЖенщина с детьми готовит салат
© iStock.com / evgenyatamanenko
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Оглавление
- Пособия на детей
- Кому положено пособие на детей
- Единовременные выплаты на детей
- Пособие по беременности и родам
- Пособие при рождении ребенка
- Материнский капитал
- Пособие при рождении третьего и последующих детей
- Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком
- Пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
- Пособия беременной жене военнослужащего
- Ежемесячные выплаты на детей
- На детей до 1.5 лет
- Региональные выплаты
- Размеры выплат
- Как оформить пособия
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Сроки
- Советы экспертов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россияне, воспитывающие детей, могут претендовать на разные меры социальной поддержки. Какие единовременные и ежемесячные пособия на детей положены гражданам в 2025 году, сколько получают беременные и мамы при рождении малыша, сумма единого пособия на детей до 17 лет в Москве и регионах, правила и сроки оформления, — в материале РИА Новости.
Пособия на детей
Детские пособия — это все льготы, выплаты и иные виды государственной поддержки, на которые могут рассчитывать родители и опекуны несовершеннолетних детей. Соцподдержка в данном случае регламентируются федеральным законом № 81"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Кроме того, регионы имеют право наделять семьи с детьми дополнительными преференциями, которые должны быть закреплены в соответствующих нормативных документах.
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На сегодняшний день в России действует ряд мер социальной поддержки для семей с детьми: на первого ребенка и последующих, для беременных женщин, единовременные выплаты и пособия, которые выплачиваются ежемесячно на протяжении нескольких лет, и так далее. Для каждой из этих выплат действуют свои условия получения, в числе которых, например, могут быть ограничения по возрасту ребенка или материальному положению семьи.
Кому положено пособие на детей
В большинстве случаев право на получение детских пособий имеют мать, отец или другой взрослый человек, ухаживающий за ребенком. Часть выплат начисляется вне зависимости от того, работает ли получатель или же является безработным. Некоторые преференции полагаются только матерям (например, пособие по беременности и родам).
Единовременные выплаты на детей
© iStock.com / April StoryБеременная женщина с дочерью
© iStock.com / April Story
Беременная женщина с дочерью
Эти виды пособий выплачиваются только единожды в случае наступления оснований для их получения.
Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам согласно федеральному закону от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ имеют право получать женщины, которые встали на медицинский учет в срок до 12 недель и:
- работают по трудовым договорам;
- уволены в связи с ликвидацией организации или ИП;
- обучаются на очной основе;
- проходят военную службу по контракту, а также службу в правоохранительных и таможенных органах;
- усыновили ребенка до 3-х месяцев.
Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 84 дня до родов и 110 — после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.
Максимальный размер пособия по беременности и родам (если декретный отпуск составляет 140 дней) в 2025 году составляет 794 355 рублей. При осложненных или преждевременных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей. При многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.
Пособие при рождении ребенка
© iStock.com / Orbon AlijaДевочка держит на руках новорожденного
© iStock.com / Orbon Alija
Девочка держит на руках новорожденного
Эту выплату вправе получить любой из родителей независимо от того, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Получить выплату могут не только родители новорожденного, но и опекуны, попечители и приемные родители. Размер пособия фиксированный — с 1 февраля 2025 года сумма составит 26 400, 41 рублей (плюс районный коэффициент). Выплату можно оформить в ближайшей клиентской службе СФР или в МФЦ, сделать это нужно в течение шести месяцев с момента рождения малыша. Работающим гражданам пособие назначается без подачи заявления на основании сведений о госрегистрации рождения ребенка, поступающих в СФР из реестра ЗАГС.
Неработающим россиянам для оформления пособия нужно обратиться в территориальные органы СФР. Ведомство рассматривает заявление десять дней, три дополнительных дня может потребоваться на перечисление средств.
Материнский капитал
После рождения ребенка выплачивается материнский капитал. Этот вид поддержки можно направить на:
- улучшение жилищных условий;
- оплату образовательных услуг для детей;
- приобретение необходимых товаров для детей-инвалидов;
- накопительную пенсию матери или отца;
- ежемесячную выплату из средств материнского капитала;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Размер материнского капитала с 01.02.2025 года будет проиндексирован на 7,3 % и составит:
- первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй — в 2020 году и позже — 893 835,55 руб. на второго;
- оба ребенка родились до 2020 года — 676 398,58 руб. на второго;
- единственный ребенок родился с 1 января 2020 г. — 676 398,58 руб.;
- первый ребенок родился с 1 января 2020 г. — 676 398,58 руб., и появился второй — еще 217 437 руб.;
- первый и второй дети родились до 2007 года, третий — в 2020 году или позже — 676 398,58 руб. на третьего.
Пособие при рождении третьего и последующих детей
По нормам российского законодательства при рождении третьего и последующих детей предусмотрены те же выплаты и пособия, что и при беременности и рождении первого ребенка. Отличаются только размеры.
© iStock.com / Elena GromovaСемья с детьми
© iStock.com / Elena Gromova
Семья с детьми
Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком
Пособие выплачивается СФР, если сотрудник оформил больничный в связи с тем, что заболел его ребенок. Сумма пособия по временной нетрудоспособности по уходу за детьми зависит от возраста ребенка, продолжительности его заболевания, трудового стажа родителей. Она может составлять 50, 60, 80 или 100% от средней зарплаты за каждый день, максимально 5 673 руб. за сутки.
Установлены ограничения по количеству дней в зависимости от возраста ребенка.
Возраст ребенка
Срок больничного
До 7 лет
До 60 дней в год
От 7 до 15 лет
До 15 дней по каждому случаю заболевания (не более 45 в год)
Старше 15 лет
До 7 дней по каждому случаю болезни (не более 30 за год)
© iStock.com / ljubaphotoЖенщина гуляет с ребенком
© iStock.com / ljubaphoto
Женщина гуляет с ребенком
Правила определения суммы выплат в 2025 году изменились из-за увеличения минимальных и максимальных значений дохода. Для вычисления суммы учитываются: средний заработок и страховой стаж, возраст ребенка, его диагноз, продолжительность и формы лечения— стационарная или амбулаторная.
Выплата по больничному листу определяется по следующей формуле:
ВБЛ = СДЗ х КД, где
СДЗ — среднедневной заработок, а КД — количество дней нетрудоспособности.
Пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Размер пособия с 01.02.2025 составит 24 600,41 руб., а при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, — 187 996,90 руб.
Пособия беременной жене военнослужащего
Для беременных жен военнослужащих мужчин предусмотрена выплата в размере 38 963,47 руб. В труднодоступных регионах сумма умножается на районный коэффициент, от чего максимальный размер пособия может достигнуть 64 841,54 руб. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 16 698,63 руб.
Кроме того, женщина может рассчитывать на такие регулярные выплаты, как единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин.
Ежемесячные выплаты на детей
© iStock.com / SimonSkafarСемья с детьми
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми
С 1 января 2023 года в стране действует новая мера поддержки — единое пособие по рождению и воспитанию ребенка. “Универсальное пособие ежемесячно выплачивается российским гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и имеющим детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам в случае, если срок их беременности составляет шесть недель и более и они встали на учет в медорганизации в ранние сроки беременности (до 12 недель)”, — поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Размер пособия привязан к уровню действующего в регионе прожиточного минимума и является дифференцированным (от 50 до 100 процентов от суммы этого минимума). Какой именно процент назначат в каждом конкретном случае зависит от доходов потенциального получателя выплаты. Все претенденты на новое пособие рассматриваются с точки зрения комплексной оценки нуждаемости. То есть при принятии решения, назначить выплаты или же отказать, учитываются не только доходы членов семьи, но и находящееся в собственности имущество, транспортные средства и т.д.
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Согласно постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2023 г. № 2010 с июня 2024 года вступили в силу новые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия). Перечень доходов семьи, которые не будут учитываются при назначении пособия расширен:
- проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей;
- выплаты, полученные за звание “Мать-героиня”, орден или медаль ордена “Родительская слава” (не облагаются НДФЛ);
- доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период их обучения в образовательных организациях.
На детей до 1.5 лет
Основное ежемесячное пособие на детей в России — это выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Их могут получать не только матери, но и отцы, а также другие люди, осуществляющие уход за ребенком вместо официальной работы, то есть находящиеся в декретном отпуске.
© iStock.com / alexandr_1958Женщина с ребенком на прогулке
© iStock.com / alexandr_1958
Женщина с ребенком на прогулке
“Например, если оба супруга не хотят терять в зарплате, они могут оформить пособие на работающих бабушку или дедушку,” — говорит юрист Маргарита Булавина.
Получать такое пособие могут как официально трудоустроенные граждане, так и те россияне, которые нигде не работают. Наличие работы в данном случае влияет лишь на размер пособия. Так, работающие родители будут получать выплаты в размере 40 % от среднего заработка, все остальные — фиксированную сумму (после 1 февраля 2025 года она составит 9 991 рубль). Максимальный размер пособия в 2025 году 68 996 рубля.
Ранее существовавшие выплаты на детей до 3, 7 лет и от 8 до 17 лет объединило единое пособие, которое назначается с момента ранней постановки будущей мамы на учет в медучреждение до исполнения ребенку 17 лет. Материальная поддержка семьям с детьми положена лишь в том случае, если общий доход в пересчете на члена семьи меньше прожиточного минимума. Сумма пособия рассчитывается исходя из прожиточного минимума на ребенка в размере 50%, 75% или 100%.
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Региональные выплаты
Власти регионов имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты для семей с детьми.
Например, одной из мер социальной помощи в Москве является дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка молодой семье. Выплата осуществляется за счет бюджета города в дополнение к федеральным пособиям.При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать установленного в регионе прожиточного минимума.
Пособие выплачивается в размере:
- пяти прожиточных минимумов — при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- семи прожиточных минимумов — при рождении (усыновлении) второго ребенка;
- десяти прожиточных минимумов — при рождении (усыновлении) третьего ребенка.
© iStock.com / evgenyatamanenkoЖенщина с ребенком
© iStock.com / evgenyatamanenko
Женщина с ребенком
Матери-одиночки или одинокие отцы, помимо денежных выплат, которые установлены для полных семей, получают расширенные права на оформление различных региональных льгот:
- компенсирование расходов на детское питание до достижения ребенком трехлетнего возраста;
- получение натуральной помощи (конверты для новорожденных, комплекты белья и одежды на малышей, молочная кухня и так далее);
- предоставление скидок на оплату ЖКУ;
- ежегодное лечение (при необходимости) ребенка в санатории.
Также одинокому родителю предоставляется двойной налоговый вычет, его нельзя уволить по сокращению штата, невозможно без его согласия отправить в командировку. Список льгот разнится от региона к региону
Малоимущая семья может получать как единовременные, так и ежемесячные денежные выплаты, установленные в субъектах страны, а также натуральную помощь — топливом, продуктами, одеждой, обувью, лекарствами или путевками.
“Кроме того, регионы нередко устанавливают для данной категории граждан различные льготы вроде скидок и компенсаций на оплату ЖКУ и питания детей в детском саду или школе. Часто малоимущим предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте”, — отметила Маргарита Булавина.
Размеры выплат
Размер выплат, предназначенных для семей с детьми, зависит от вида преференции и регионального коэффициента.
Их часть (например, выплаты на детей до 17 лет) связана с величиной действующего в регионе прожиточного минимума на ребенка. Другие (в том числе — выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет) напрямую зависят от величины того дохода, который получал родитель на месте работы.
Некоторые из них представляют собой фиксированные суммы (например, материнский капитал), которые регулярно индексируются. В регионах также действуют повышающие коэффициенты, влияющие на размер получаемых пособий.
С 1 января 2025 года вырос размер детских пособий, которые рассчитывают на основании прожиточного минимума:
- единого пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;
- единого пособия для детей от 0 до 17 лет;
- ежемесячного пособия на ребенка до 1,5 лет;
- ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
© iStock.com / Olha RomaniukЖенщина с ребенком
© iStock.com / Olha Romaniuk
Женщина с ребенком
Увеличились и другие выплаты:
- максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих женщин;
- максимальное пособие по беременности и родам;
- материнский капитал.
С 1 февраля 2025 будут проиндексированы:
- единовременная выплата при рождении ребенка;
- минимальное пособие по уходу до 1,5 лет;
- пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Как оформить пособия
В настоящий момент за выплату большей части пособий, получателями которых являются беременные женщины и семьи, воспитывающие детей разного возраста, отвечает СФР. Подать заявление на предоставление выплат на детей можно как лично, так и дистанционно. Оно составляется согласно шаблонам, которые имеются в отделах соцзащиты населения, МФЦ, СФР. В случае подачи документов через работодателя можно уточнить форму заявления в бухгалтерии, в отделе кадров или у руководства.
Куда обращаться
За назначением нужного пособия в ответственный за него орган можно обратиться как лично, так и через представителя (при наличии доверенности).
Подать заявление вместе со всеми необходимыми документами можно через многофункциональный центр либо в личном кабинете на портале государственных услуг. Жители Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик могут получить информацию о государственных услугах, оформить документы и пособия с помощью сервиса "Я в России" на портале госуслуг.
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Необходимые документы
В основной пакет документов, который понадобится, чтобы оформить любую выплату, входят свидетельство о рождении ребенка и справка о том, что второй родитель такую выплату не получал. Справка не понадобится в случае, если родитель воспитывает ребенка в одиночку.
Также необходим будет паспорт заявителя, справки о составе семьи, доходах (если размер выплаты напрямую связан с уровнем благосостояния семьи), условиях проживания и другие; выписка, подтверждающая факт совместного проживания, и так далее.
Список необходимых бумаг может изменяться в зависимости от требований региональных органов соцзащиты.
© iStock.com / visualspaceЖенщина с ребенком на прогулке
© iStock.com / visualspace
Женщина с ребенком на прогулке
Сроки
Срок рассмотрения не превышает 10 рабочих дней со дня предоставления сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия. При необходимости уточнений время может быть увеличено до 20 дней.
Советы экспертов
С 2024 года СФР оформляет некоторые меры поддержки в беззаявительном порядке на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия. Узнать о полагающихся выплатах и льготах можно на портале “Госуслуги”, в офисе МФЦ или территориальном отделении СФР. Чтобы получать уведомления, необходимо дать согласие на информирование в личном кабинете.
Так, для многодетных семей предусмотрена целевая выплата на погашение действующей ипотеки до 450 тысяч рублей, если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года в семье родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Срок заключения кредитного договора возможен до 1 июля 2031 года.