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Детские пособия в 2025 году: кто и сколько получает

Пособия на детей в 2025 году: какие единовременные и ежемесячные выплаты положены

Детские пособия в 2025 году: кто и сколько получает

Россияне, воспитывающие детей, могут претендовать на разные меры социальной поддержки. Какие единовременные и ежемесячные пособия на детей положены гражданам в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:59:00+03:00

2025-06-23T20:59:00+03:00

2025-06-23T20:59:00+03:00

общество

дети

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россияне, воспитывающие детей, могут претендовать на разные меры социальной поддержки. Какие единовременные и ежемесячные пособия на детей положены гражданам в 2025 году, сколько получают беременные и мамы при рождении малыша, сумма единого пособия на детей до 17 лет в Москве и регионах, правила и сроки оформления, — в материале РИА Новости.Основные виды пособийДетские пособия — это все льготы, выплаты и иные виды государственной поддержки, на которые могут рассчитывать родители и опекуны несовершеннолетних детей. Соцподдержка в данном случае регламентируются федеральным законом № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Кроме того, регионы имеют право наделять семьи с детьми дополнительными преференциями, которые должны быть закреплены в соответствующих нормативных документах.На сегодняшний день в России действует ряд мер социальной поддержки для семей с детьми: на первого ребенка и последующих, для беременных женщин, единовременные выплаты и пособия, которые выплачиваются ежемесячно на протяжении нескольких лет, и другие. Для каждой из этих выплат действуют свои условия получения, например, могут быть ограничения по возрасту ребенка или материальному положению семьи.Кто имеет право на пособияПраво на получение детских пособий имеют беременные женщины, родители — мать или отец, а также другие взрослые родственники, ухаживающие за ребенком и опекуны. Часть выплат начисляется вне зависимости от того, работает получатель или является безработным, самозанятым или ИП. При назначении некоторых выплат учитываются доходы и имущество семьи, а в некоторых случаях пособия назначаются автоматически без учета трудовой деятельности и статуса малоимущей семьи.Единовременные выплатыЭти виды пособий выплачиваются единожды в случае наступления оснований для их получения: при рождении или усыновлении ребенка.Пособие при рожденииЕдиновременная финансовая поддержка от государства при рождении ребенка закреплена Федеральным законом от 1995 г. № 81-ФЗ. В отличие от других видов пособий, получить выплату в 2025 году могут как работающие, так и безработные граждане. С 1 февраля сумма составляет 26 941,71 руб., а в некоторых районах и местностях, где используют коэффициенты к зарплате, размер пособия выше. Если родились двое детей и более, выплата положена за каждого малыша.Пособие при передаче ребенка в семьюГраждане, которые берут на попечительство несовершеннолетних детей, получают от государства материальную помощь. На законодательном уровне право регулируется статьей 12.1 ФЗ-81. Размер данного пособия с 1 февраля 2025 составляет 26 941,71 руб. Если ребенок старше семи лет, а также при усыновлении братьев и сестер или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, размер выплаты составляет 205 856,61 руб. на каждого ребенка.Выплата женам военнослужащихДля беременных жен военнослужащих мужчин предусмотрена единовременная выплата в размере 42 665 руб. В труднодоступных регионах сумма умножается на районный коэффициент.Единовременные выплаты в 2025 годуЕжемесячные выплатыЕжемесячные выплаты положены будущим мамам и семьям с детьми. С 1 января 2023 года в стране действует новая мера поддержки — единое пособие по рождению и воспитанию ребенка. “Универсальное пособие ежемесячно выплачивается российским гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и имеющим детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам в случае, если срок их беременности составляет шесть недель и более и они встали на учет в медорганизации в ранние сроки беременности (до 12 недель)”, — поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Размер пособия привязан к уровню действующего в регионе прожиточного минимума и является дифференцированным (50%, 75% или 100% процентов от суммы). Какой именно процент назначат в каждом конкретном случае зависит от доходов потенциального получателя выплаты.Согласно постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2023 г. № 2010 с июня 2024 года вступили в силу новые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия). Перечень доходов семьи для получения единого пособия, которые не учитываются расширен:Все претенденты на новое пособие рассматриваются с точки зрения комплексной оценки нуждаемости. При принятии решения, назначить выплаты или же отказать, учитываются не только доходы членов семьи, но и находящееся в собственности имущество, транспортные средства и т.д.Пособие до 1.5 летОсновное ежемесячное пособие на детей в России — это выплата по уходу за ребенком до полутора лет. Получать ее могут не только один из родителей, но и другие люди, осуществляющие уход за ребенком вместо официальной работы, то есть находящиеся в декретном отпуске.“Например, если оба супруга не хотят терять в зарплате, они могут оформить пособие на работающих бабушку или дедушку,” — говорит юрист Маргарита Булавина.Получать такое пособие могут как официально трудоустроенные граждане, так и те россияне, которые нигде не работают. Наличие работы в данном случае влияет лишь на размер пособия. Так, работающие родители будут получать выплаты в размере 40 % от среднего заработка, все остальные — фиксированную сумму — 10 103,83 рубля в месяц. Максимальный размер пособия в 2025 году составляет 68 995,48 рублей.Важно! При выходе на работу до исполнения ребенку полутора лет, право на получение пособия по уходу за ребенком сохранится. То есть взрослые могут досрочно выйти на работу и продолжать получать пособие, пока малыш не достигнет возраста 1,5 года.Единое пособие (0–17 лет)Единое пособие на детей — это ежемесячная денежная выплата от государства семьям с детьми до 17 лет и беременным с момента ранней постановки на учет в медучреждение. Ранее существовавшие выплаты на детей до 3, 7 лет и от 8 до 17 лет объединило единое пособие, его утвердил закон № 455-ФЗ.Размер единого пособия рассчитывается исходя из прожиточного минимума на ребенка в соотношении 50%, 75% или 100%. При этом каждый трудоспособный член семьи должен иметь официальный доход в размере не менее 4 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда за расчетный период), в том числе самозанятый. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей, за двенадцать месяцев доход должен составлять минимум 89 760 рублей.Уважительными причинами отсутствие заработка являются:Причины, по которым могут отказать в назначении единого пособия, отражены в Постановлении Правительства РФ № 2330. Размеры выплат зависят от регионального прожиточного минимума и различаются по субъектам Российской Федерации. Например, в 2025 году максимальное пособие на ребенка до 17 лет в Камчатском крае достигает 30 692 рублей, в Рязанской области составляет 15 309 рублей, в Санкт-Петербурге — 18 749 рублей.Пособие по уходу за ребенкомЭту выплату вправе получить любой из родителей независимо от того, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Право на пособие имеют не только родители новорожденного, но и опекуны, попечители и приемные родители. Размер выплаты фиксированный — с 1 февраля 2025 года сумма составляет 26 400, 41 рублей (плюс районный коэффициент). Оформить ее можно через Социальный фонд (в ближайшей клиентской службе СФР) или в МФЦ в течение шести месяцев с момента рождения малыша. Работающим гражданам пособие назначается без подачи заявления на основании сведений о госрегистрации рождения ребенка, поступающих в СФР из реестра ЗАГС.Неработающим россиянам для оформления пособия нужно обратиться в территориальные органы СФР. Ведомство рассматривает заявление десять дней, три дополнительных дня может потребоваться на перечисление средств.Пособия для семей военнослужащихЕжемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2025 году составляет 18 285 руб. Кроме того, женщина может рассчитывать на такие регулярные выплаты, как единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин.Пособие беременным женщинам с низким доходомЕдиное пособие для беременных женщин, которые рано встали на учет в женскую консультацию — это пособие до родов, которое назначают только малоимущим семьям, соответствующим требованиям по доходу и имуществу. Получать выплату могут будущие мамы с низкими доходами, если:Сумма единого пособия зависит от прожиточного минимума, установленного в регионе на ребёнка или трудоспособного взрослого. Если трудовой стаж женщины менее шести месяцев, размер пособия выплачивается в пределах МРОТ, в 2025 году сумма составляет 22 440 руб.Пособие по уходу за детьми-инвалидамиПосле установления инвалидности ребенку родители или родственники, которые фактически ухаживают за ним, могут оформить пособие по уходу. С 2025 года сумма составляет 10 950 рублей.Ежемесячная выплата предназначена для родителей, усыновителей, опекунов или попечителей:Для подтверждения трудовой деятельности в условиях неполного рабочего времени (в том числе дистанционно или на дому), родитель или опекун должен предоставить в клиентскую службу СФР трудовой договор и справку от работодателя, в которой отражены особые условия и режим работы.Ежемесячные выплатыПособие по беременности и родамПособие по беременности и родам — это декретные выплаты по больничному листу, которые вправе оформить официально трудоустроенные будущие мамы.Согласно федеральному закону от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ право на выплату при уходе в декрет имеют женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель и:Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 84 дня до родов и 110 — после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.Пособие по БИР (беременность и роды) в 2025 годуМатеринский капиталМатеринский капитал — мера государственной поддержки семей, в которых родился или был усыновлен ребенок. Для получения выплаты необходимо получить специальный сертификат.Размеры маткапитала в 2025 годуРазмер материнского капитала в 2025 году составляет от 690 266,95 до 912 162,09 рубля в зависимости от очередности появления ребенка в семье и года его рождения:В некоторых регионах России власти выплачивают дополнительный региональный маткапитал. Например, в Санкт-Петербурге за рождение третьего ребенка и всех последующих размер выплаты составит 203 837 рублей, а в Севастополе – 134 725 рублей выплачивают за рождение второго ребенка и всех дальнейших. В некоторых субъектах семьям с детьми дополнительно платят определенный процент от размера федеральной выплаты: Бурятия, Забайкальский край, Приморский и Хабаровский края, Амурская область, республика Саха и Еврейская АО выплачивают дополнительно 30% от суммы федерального семейного капитала.На что можно потратитьСредства маткапитала нельзя потратить или обналичить, их можно направить на:Для малообеспеченных семей доступно также оформление ежемесячной выплаты из средств маткапитала. Семьи с низкими доходами могут оформить ее на любого по счету ребенка и получать деньги одновременно с единым пособием пока малышу не исполнится три года.Субсидия на ипотеку многодетным семьямДля многодетных семей предусмотрена целевая выплата на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей, если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года в семье родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Срок заключения кредитного договора возможен до 1 июля 2031 года. Деньги получает не сам заемщик, а банк, где оформлена ипотека. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуму внесли законопроект о повышении суммы данной выплаты до 900 тысяч рублей.Как оформить выплатыВ настоящий момент за выплату большей части пособий, получателями которых являются беременные женщины и семьи, воспитывающие детей разного возраста, отвечает СФР. Подать заявление на предоставление выплат на детей можно как лично, так и дистанционно. Оно составляется согласно шаблонам, которые имеются в отделах соцзащиты населения, МФЦ, СФР. В случае подачи документов через работодателя можно уточнить форму заявления в бухгалтерии, в отделе кадров или у руководства.Через Госуслуги, СФР, МФЦЗа назначением нужного пособия в ответственный за него орган можно обратиться как лично, так и через представителя (при наличии доверенности).Подать заявление вместе со всеми необходимыми документами можно через многофункциональный центр либо в личном кабинете на портале государственных услуг. Жители Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик могут получить информацию о государственных услугах, оформить документы и пособия с помощью сервиса "Я в России" на портале госуслуг.ДокументыОсновной пакет документов для оформления выплат на детей включает:Список необходимых бумаг может изменяться в зависимости от требований региональных органов соцзащиты.Сроки рассмотренияСрок рассмотрения не превышает 10 рабочих дней со дня предоставления сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия. При необходимости уточнений время может быть увеличено до 20 дней.Региональные пособияВласти субъектов Российской Федерации имеют право устанавливать дополнительные выплаты. Размер выплат в 2025 в каждом регионе и условия назначения пособия на детей определяют самостоятельно.Москва и примеры других регионовСемьи с детьми могут рассчитывать на поддержку региональных властей. В Москве одной из мер социальной помощи является дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка молодой семье. Выплата осуществляется за счет бюджета города в дополнение к федеральным пособиям. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать установленного прожиточного минимума в регионе.Пособие выплачивается в размере:В Курской области при одновременном рождении трех и более детей семья получит 141 757 рублей, в Липецкой области при рождении близнецов, третьего или последующих детей семье положена выплата в размере 104 500 рублей, а в республике Башкортостан выплата семьям с восемью и более детьми составляет 622 800 рублей.Поддержка матерей-одиночекМатери-одиночки или одинокие отцы, помимо денежных выплат, которые установлены для полных семей, получают расширенные права на оформление различных региональных льгот:Также одинокому родителю предоставляется двойной налоговый вычет, его нельзя уволить по сокращению штата, невозможно без его согласия отправить в командировку. Список льгот разнится от региона к регионуМалоимущая семья может получать как единовременные, так и ежемесячные денежные выплаты, установленные в субъектах страны, а также натуральную помощь — топливом, продуктами, одеждой, обувью, лекарствами или путевками.“Кроме того, регионы нередко устанавливают для данной категории граждан различные льготы вроде скидок и компенсаций на оплату ЖКУ и питания детей в детском саду или школе. Часто малоимущим предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте”, — отметила Маргарита Булавина.Практические советы и часто задаваемые вопросыБеззаявительный порядокС 2024 года СФР оформляет некоторые меры поддержки в беззаявительном порядке на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия. Узнать о полагающихся выплатах и льготах можно на портале “Госуслуги”, в офисе МФЦ или территориальном отделении СФР. Чтобы получать уведомления, необходимо дать согласие на информирование в личном кабинете.Ипотека многодетнымСемьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года включительно родился или появится н свет третий или последующий ребенок, имеют право на выплату в размере 450 тыс. рублей для частичного или досрочного погашения действующей ипотеки. При этом заемщик и дети должны иметь гражданство РФ, а ипотечный договор должен быть оформлен не позднее 1 июля 2031 года.

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общество, дети, социальные выплаты, россия