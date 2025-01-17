https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html

"Никто в мире на это не способен". Требование Трампа шокировало НАТО

"Никто в мире на это не способен". Требование Трампа шокировало НАТО - РИА Новости, 17.01.2025

"Никто в мире на это не способен". Требование Трампа шокировало НАТО

Победа Дональда Трампа на выборах открывает новую страницу в отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО. Одних — например, Канаду — он планирует присоединить... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:00:00+03:00

2025-01-17T08:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Победа Дональда Трампа на выборах открывает новую страницу в отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО. Одних — например, Канаду — он планирует присоединить полностью, другим — Дании — грозит войной за отдельные подконтрольные территории. И от всех сразу требует повысить расходы на оборону. О том, что за этим скрывается, — в материале РИА Новости.Спасение утопающихЕще до избрания президентом во второй раз Трамп неоднократно заявлял, что в случае его прихода к власти США могут выйти из Североатлантического альянса. Одним из главных тезисов его предвыборной кампании стало желание переложить обеспечение безопасности европейских стран на плечи самих европейцев.И на днях требования американского лидера получили вполне конкретное математическое выражение."Некоторые не платили достаточно, некоторые — вообще ничего. В том числе Германия, она платила лишь один процент, — заявил Трамп на первой пресс-конференции после официального объявления в конгрессе о его победе на выборах. — Я думаю, в НАТО должно быть пять процентов (от ВВП в качестве расходов на оборону. — Прим. ред.). Они могут это сделать".Отдельно он озвучил и претензии по поводу недостаточной, по его мнению, поддержки Киева со стороны европейских партнеров."Одна из проблем, и я говорил об этом открыто, в том числе и Зеленскому, что на Европу приходится лишь крошечный кусочек от тех денег, которые идут на эту войну сейчас. Нравится вам это или нет, но Европа гораздо больше задета, чем США. Мы отделены от них океаном. Почему мы платим за них миллиарды и миллиарды долларов — больше, чем Европа?" — отметил Трамп.Злостные неплательщикиТема оборонных расходов для Трампа не нова. Претензии в отношении партнеров по блоку он озвучивал и во время первого президентского срока. По его словам, когда он пришел к власти, 21 страна из 28 членов альянса не выполняла взятых на себя обязательств тратить на оборону два процента ВВП.Само руководящее указание о минимальных тратах на оборону приняли еще в 2006-м. Тогда об этом договорились главы военных ведомств.Но даже к 2014-му, когда Европа стала выходить из рецессии после кризиса 2008 года, ситуация в этом отношении была плачевной — тогда порог преодолевали только США, Великобритания и Греция. После возвращения Крыма в состав России в Брюсселе договорились работать над тем, чтобы те, кто не соответствует заявленному критерию, приблизились к нему в течение десятилетия. При этом пятая часть от этой суммы должна тратиться на закупку новых вооружений и техники.Более того, даже в 2022-м, когда расходы альянса на вооружения и армию сильно выросли, заветная планка покорилась далеко не всем. На саммите в Вильнюсе в 2023-м лидеры стран НАТО подтвердили обязательство 17-летней давности, но, по оценкам самой НАТО, к 2024-му порог преодолевают только 23 страны. Причем в число злостных неплательщиков попадают даже такие крупные государства, как Канада, Италия и Испания. Мадрид вообще расходует на оборонные нужды меньше всех — только 1,28%.Премьер-министр Испании Педро Санчес обещал достичь отметки в два процента к 2029-му, но, судя по заявлениям из Вашингтона, целевой показатель растет быстрее, чем испанцы к нему приближаются.Недовольство Трампа объяснимо — хотя совокупный размер экономик партнеров по блоку приблизительно равен американской, Вашингтон тратит на вооруженные силы вдвое больше всех остальных членов альянса, вместе взятых. По словам республиканца, за прошлый срок ему удалось "собрать более 680 миллиардов долларов" с союзников. Но сейчас цели еще более масштабные.Сами не справляютсяВ Европе заявления нового американского лидера восприняли негативно. Как отмечают опрошенные Reuters аналитики, поставленная цель попросту невыполнима."Даже если Европа продолжит столь же необычные темпы роста — более десяти процентов в реальном выражении в 2024 году, ей все равно потребуется еще десять лет, чтобы достичь хотя бы трех процентов ВВП", — приводит агентство слова Фенеллы МакГерти, эксперта по оборонной экономике из аналитического центра Международного института стратегических исследований.Сейчас порог в пять процентов не преодолевает никто из членов альянса. Ближе всех к отметке подобралась Польша: Варшава тратит на военные нужды 4,12% ВВП. На втором месте — Эстония с 3,43%. Показательно, что даже сами Соединенные Штаты, которые в прошлом году приняли рекордный оборонный бюджет в 886 миллиардов долларов, расходуют на вооруженные силы лишь 3,38% ВВП. Выходит, что Трампу придется самому тратиться на оборону еще больше — почти в полтора раза. И если он сдержит слово, то в распоряжении Пентагона будет более триллиона долларов ежегодно.В Германии перспективу увеличения расходов восприняли в штыки. "Пять процентов — это более 200 миллиардов евро в год, а федеральный бюджет не составляет даже 500 миллиардов евро", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц. А значит, на удовлетворение аппетитов Трампа Берлину пришлось бы тратить практически половину годового бюджета. "Это стало бы возможным только при условии значительного повышения налогов или сокращения многих важных для нас вещей", — добавил глава немецкого правительства, пообещав, что расходы ФРГ и в дальнейшем останутся на уровне двух процентов.Даже в Варшаве, которая активно отправляет свою технику Киеву, закупая взамен новейшие танки K2 Black Panther, гаубицы K9 и истребители FA-50 у Южной Кореи, заявление Трампа вызвало удивление. В интервью Financial Times министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заметил, что на это уйдет минимум десять лет."Я думаю, что его не следует критиковать за действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, необходимы ли дополнительные расходы", — добавил глава военного ведомства.Польша с начала января сменила Венгрию на посту председателя ЕС и будет выполнять эти функции ближайшие полгода. За это время Варшава рассчитывает перераспределить расходы Евросоюза, направив их на оборонные нужды."Если мы могли позволить себе влезть в долги, чтобы восстановиться после COVID, то мы, безусловно, должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны, — приводит слова министра американское издание. — Я знаю, что это мнение разделяют не все, но у Польши другое видение. Мы должны помнить, что есть некоторые крупные европейские страны, чье мнение не всегда было верным, и что в отношении России они были неправы".Даже в Италии, судя по всему, готовятся тратить на военные нужды больше, чем раньше. "Похоже, что произойдет сдвиг, — приводит Reuters слова министра обороны Гвидо Кросетто. — Я не думаю, что это будет пять процентов, что невозможно почти для каждой страны мира прямо сейчас, но <...> это будет не два процента, чего мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух".Еще в прошлом году Financial Times писала, что Трамп намерен потребовать от союзников платить больше. В той же статье говорилось, что верхнюю планку требований заявят как пять процентов, но новая администрация будет готова и к компромиссу на уровне 3,5%. И если это действительно так, то недавние высказывания новоизбранного президента США — сильный переговорный ход для начала продолжительной дискуссии по этой теме. Ведь в руках у Трампа и другой рычаг давления на партнеров — угроза выйти из альянса, который без Соединенных Штатов превратится в фикцию.

https://ria.ru/20250112/ramshtayn-1993148196.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, европа, германия, дональд трамп, педро санчес, нато, министерство обороны сша, польша, испания, италия