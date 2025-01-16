https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html

Провал космических масштабов. Китай нанес первое поражение Трампу

Провал космических масштабов. Китай нанес первое поражение Трампу - РИА Новости, 16.01.2025

Провал космических масштабов. Китай нанес первое поражение Трампу

Грандиозное достижение американцев в космосе грозит обернуться громким провалом. Пытаясь отыскать жизнь на Марсе, ровер Perseverance собрал образцы грунта. А... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Грандиозное достижение американцев в космосе грозит обернуться громким провалом. Пытаясь отыскать жизнь на Марсе, ровер Perseverance собрал образцы грунта. А вот с их доставкой на Землю возникли проблемы — оказалось, что это слишком долго и дорого. Тем временем у НАСА появился мощный конкурент, который может выполнить задачу быстрее и забрать всю славу себе.Впервые в историиСпускаемый аппарат вошел в атмосферу на скорости около 20 тысяч километров в час. Замедлившись, выпустил огромный парашют и сбросил тепловой щит. Выбрал безопасное место для посадки и ввел в действие систему "Небесный кран". Устройство, оснащенное реактивными двигателями для торможения, с помощью тросов бережно опустило марсоход Perseverance ("Упорство") на поверхность кратера Езеро. Восемнадцатого февраля 2021-го за посадкой следили во всем мире. Прямые трансляции на видеохостингах били рекорды.Так начался основной этап программы "Марс-2020". Главная цель — поиск жизни на Красной планете. Кратер Езеро некогда был настоящим водоемом, в который впадали реки. Ученые предположили, что в древности там могли сложиться условия для возникновения микроорганизмов. Если так, то в марсианском грунте остались следы их жизнедеятельности — химические сигнатуры. Чтобы убедиться в этом, Perseverance должен был собрать образцы "почвы" — с тем чтобы следующая миссия доставила их на Землю для пристального изучения."Эти образцы могут изменить то, как мы понимаем Марс, нашу Вселенную и — в конечном итоге — нас самих", — заявляет нынешний администратор НАСА Билл Нельсон.Главной новинкой программы был вертолет Ingenuity ("Изобретательность") — первое летательное средство с мотором, когда-либо поднявшееся в небо другой планеты. Были сомнения, что устройство вообще сможет держаться в воздухе — атмосфера на Марсе более разреженная, чем на Земле. Однако "Индженьюити" совершил 72 полета, хотя планировалось всего пять. Дрон, оснащенный видеокамерами, действовал как разведчик для колесной техники.Ровер же — напичканный приборами аппарат размером с легковой автомобиль — благополучно разъезжал по заданному маршруту, собирая образцы реголита и горных пород, записывал звуки марсианского ветра и даже успешно попробовал преобразовать местный воздух в кислород. А также делал множество фотографий и видео, чем занимается и по сей день.По состоянию на 16 января Perseverance провел на Марсе 1390 солов (или 1428 земных дней), проехал около 30 километров. Часть собранных образцов помещена в сам аппарат, другая разбросана на пути следования. Тридцать из них необходимо доставить на Землю. Здесь-то и начинаются сложности."Это невозможно"План возвращения образцов Mars Sample Return, разработанный совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА), предполагал несколько полетов на соседнюю планету. В ходе этих миссий следовало доставить, в частности, вертолеты для сбора контейнеров с образцами, небольшую ракету для старта с Марса и орбитальный аппарат, с которым она должна состыковаться. Обратный рейс, согласно этой программе, назначили на 2031-й. Оценить проект пригласили независимую комиссию.Та выяснила, что затея будет стоить запредельно много — не менее 11 миллиардов долларов. Для сравнения: миссия "Марс-2020" обошлась примерно в 2,5 миллиарда. Кроме того, заключили оценщики, подготовить операцию по доставке образцов к 2031-му нереально, так что сроки сдвигаются на 2040-й. Нынешний администратор НАСА Нельсон назвал такую задержку "совершенно неприемлемой".Теперь космическое агентство готовит альтернативную программу. Конкурс на лучший план Б объявили в апреле 2024-го. В начале января озвучили примерное очертание будущей миссии. Согласно новой стратегии, затраты оцениваются в 5,5-7,7 миллиарда, а сроки завершения варьируются от 2035-го до 2039-го.В НАСА изучают два варианта, которые подадут на рассмотрение новому хозяину Белого дома. Первый — построить систему своими силами, взяв за основу "Небесный кран", хорошо зарекомендовавший себя при десантировании марсохода Perseverance и его предшественника Curiosity ("Любопытство"). Второй — привлечь частников, то есть космическую компанию SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса (основателя Amazon).Маск действительно всерьез собирается лететь на Марс, но его планы более грандиозны — построить на соседней планете колонию. Захочет ли он отвлекаться на сбор и возвращение на Землю научных образцов? Кроме того, его сверхтяжелая ракета Starship пока не завершила испытания. А носитель от конкурентов из Blue Origin — New Glenn — только приступает к испытаниям.Тем временем американцев готовятся опередить главные конкуренты по космической гонке.Ущемленная гордостьКитай успешно доставил свой ровер на Марс практически одновременно с Perseverance — в феврале 2021-го, но посадил уже в мае. Марсоход Zhurong работал до 2023-го, после чего вышел из строя из-за пыли.Кроме того, в последние годы Китайское национальное космическое управление (CNSA) осуществило две успешные операции по сбору и возвращению на Землю образцов лунного грунта. Теперь собирается привезти марсианские породы.Ранее старт миссии "Тяньвэнь-3" ("Вопросы к небу") планировался на 2030-й. Но дела идут настолько хорошо, что ее могут перенести на более ранний срок — 2028-й. И тогда возвращение состоится в 2031-м. В НАСА на это реагируют раздраженно."Не хотелось бы, чтобы единственный образец был возвращен на китайском космическом корабле, — говорит Нельсон в интервью американским СМИ. — Это была бы просто миссия типа "хватай и уходи". Тогда как мы выстроили методичный процесс: нашли образцы разных слоев, относящихся к разным геологическим эпохам. Так что, когда мы их вернем, сможем увидеть историю Марса. В том числе ответить на главный вопрос: была ли там жизнь миллионы лет назад?"Однако пока американские чиновники упражняются в риторике, Китай штампует космические достижения. Кроме миссий на Марс и на Луну к успехам страны можно отнести создание собственной орбитальной станции, развитие национальной группировки спутников. Так, разрабатывается аналог системы интернет-связи Starlink, ведутся работы над возвращаемой ракетой. Аэрокосмическая же отрасль США — в давнем и глубоком кризисе (череда скандалов в Boeing — лишь вершина айсберга). Судя по нынешней тенденции, полное доминирование Китая в космосе — всего лишь вопрос времени.

https://ria.ru/20240627/luna-1955630690.html

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космос - риа наука, марс, билл нельсон, илон маск, джефф безос, наса, blue origin, spacex